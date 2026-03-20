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美股20日開盤後各主要指數齊跌，但是跌幅不大，道瓊工業指數一度拉回轉漲，但在多空拉鋸後又走向疲軟。伊朗戰事帶來的不確定性持續籠罩，投資人觀望氣氛濃。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌105.83點或0.23％；標普500指數下跌48.53點或0.74％；那斯達克指數下跌268.435點或1.22％；費城半導體指數下跌99.18點或1.26％。根據《CNBC》報導，伊朗與以色列持續互相空襲，伊朗對周遭國家的打擊也未停止，不過，最新國際油價並未劇烈波動，大致維持平盤，儘管如此，自中東戰爭爆發以來，西德州中級原油（WTI）和布蘭特原油價格（Brent Crude）已累計上漲超過40％。德意志銀行的分析師里德（Jim Reid）表示，本週五是這場衝突進行以來的第15個交易日，「從歷史經驗來看，美股通常會在地緣政治衝擊發生後的這個時間點觸底。不過，在當前仍然充滿不確定性的情況下，很難單靠過去的平均數據來操作市場，因此短期內消息面的重要性會高於歷史經驗」。里德指出，無論如何，如果投資人在尋找一些樂觀訊號，美股通常在地緣政治衝突後第15個交易日觸底確實可以「帶來一點希望」，且從目前來看，市場走勢也尚未顯示出明顯偏離過去歷史的模式。美股各主要指數準備迎來連續第4週下跌，但在這期間的累積跌幅並不大。目前為止，標普500指數僅較歷史高點回落約5％，Unlimited執行長艾略特（Bob Elliott）認為，市場對戰爭可能對企業獲利與經濟造成的衝擊似乎仍然過於樂觀。艾略特表示，「當你把股票和債券相比，會發現市場自這場衝突爆發以來反而反映出更強勁的成長預期，這其實說不通。即使衝突明天就結束，家庭實質購買力仍可能被削弱約1～2％」。