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彰化縣流浪狗傷人事件頻傳，繼和美、線西，埤頭鄉近日也發生流浪犬襲擊事件！縣議員吳錦潭昨（19）日質詢時指出，一名年近80歲的阿嬤獨自前往農田工作時，竟遭3隻凶狠的流浪犬衝出來攻擊、瘋狂追咬，造成全身多處撕裂傷，送醫後檢查發現有200多處傷口，傷勢嚴重，目前仍在住院治療。陳姓阿嬤躺在病床上回憶著，她表示當時正在田裡忙著撿韭菜花、當時手拿東西，旁邊竟衝出3隻大狗，猛烈往她身上瘋狂撕咬，阿嬤在求救無援的情況下體力不支倒地，喊救命也沒人聽到，眼看就要支撐不住，只好在心中祈求家裡神明廳的眾神明，將狗狗驅離，說也奇怪，狗群這才散去，讓她撿回一條命。據了解，傷人的犬隻1隻疑為家犬，另2隻是流浪犬，也有可能是附近養雞場飼養，案發前1天也有人被狗咬傷。家屬呼籲飼主應管好家犬，縣府也應積極管理流浪犬，以免再發生狗傷人事件。家屬悲憤指出，阿嬤自3月11日入院至今，已經進行了多次清創手術，身上大大小小的傷口竟高達 200 多處，尤其是四肢、臀部及背部的撕裂傷深可見骨，非常嚴重。醫師特別指出，狗咬傷與一般車禍擦傷不同，車禍傷口的沙土通常只在表面，但狗牙會將細菌與大量泥土深埋進肌肉層內，導致清創極為困難且極易發炎化膿。儘管醫療團隊已多次進行清洗與手術縫合，但傷口深處仍持續冒膿，後續預計還需接受高壓氧等療程。動防所指出，本案將持續與警察單位保持聯繫並提供必要協助，辦理監視器調閱及現場訪查作業，並進一步查訪疑似飼養來源之養雞場，以釐清犬隻實際飼主及管理情形。另針對該案發地點，動防所已規劃加強巡查、捕捉及TNVR（捕捉、絕育、疫苗注射及回置）等措施，以降低遊蕩犬隻風險。