中央氣象署表示，今（21）日持續受到東北季風影響，北部、東部天氣偏涼，迎風面降雨較明顯；至於中南部則維持多雲到晴、白天偏暖，但日夜溫差明顯，普遍可達10度以上。氣象署預報員林定宜指出，這波南暖北涼的天氣型態將延續到今天，到了明（22）日起隨著東北季風減弱，北部、東北部氣溫就會明顯回升，下週各地大多維持晴到多雲，中南部高溫會突破30度。
今天的天氣：北東偏涼迎風面有雨
3月21日今天持續受東北季風影響，鋒面位於台灣東北部海面，迎風面天氣較不穩定。氣象署指出，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部山區及大台北地區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴。
氣溫方面，北部及東北部整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，各地低溫約17至20度；白天高溫部分，北部及東北部約22至23度，花東約25至27度，中南部仍可來到28至31度，尤其中南部日夜溫差大。另受東北風偏強影響，桃園至彰化、台東及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動須特別注意安全。
🟡今天空氣品質：花東良好 高屏、雲嘉南亮橘燈
根據環境部空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，但中南部位於下風處，污染物較容易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也容易上升，今天空品預報分布如下：
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
🟡明天的天氣：東北季風減弱 全台明顯回暖
3月22日明天，隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫將明顯回升，整體水氣也逐步減少。降雨方面，東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其餘地區多為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，低溫預測中部以北、東北部及澎湖16至20度，南部及花東20至21度；高溫部分，北部與東半部約24至29度，中南部約29至31度，回暖趨勢相當明顯。
🟡未來一週天氣：下週大多晴到多雲 中南部高溫上看31度
氣象署表示，3月23日、24日各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。25日有微弱鋒面影響，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，北部、東部、東南部地區也有零星短暫陣雨。26日基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，到了27日，各地大多又恢復晴到多雲，只剩午後北部、東北部及東部山區有零星短暫陣雨。
下週全台天氣相對穩定，中南部白天高溫可望達29至31度，春季暖熱感受會越來越明顯。氣象署提醒，28日將有鋒面通過及東北季風再增強，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，29日、30日東北季風持續影響，北部及東北部又會稍微轉涼。
資料來源：中央氣象署
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3月21日今天持續受東北季風影響，鋒面位於台灣東北部海面，迎風面天氣較不穩定。氣象署指出，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部山區及大台北地區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴。
氣溫方面，北部及東北部整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，各地低溫約17至20度；白天高溫部分，北部及東北部約22至23度，花東約25至27度，中南部仍可來到28至31度，尤其中南部日夜溫差大。另受東北風偏強影響，桃園至彰化、台東及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動須特別注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，但中南部位於下風處，污染物較容易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也容易上升，今天空品預報分布如下：
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
🟡明天的天氣：東北季風減弱 全台明顯回暖
3月22日明天，隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫將明顯回升，整體水氣也逐步減少。降雨方面，東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其餘地區多為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，低溫預測中部以北、東北部及澎湖16至20度，南部及花東20至21度；高溫部分，北部與東半部約24至29度，中南部約29至31度，回暖趨勢相當明顯。
氣象署表示，3月23日、24日各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。25日有微弱鋒面影響，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，北部、東部、東南部地區也有零星短暫陣雨。26日基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，到了27日，各地大多又恢復晴到多雲，只剩午後北部、東北部及東部山區有零星短暫陣雨。
下週全台天氣相對穩定，中南部白天高溫可望達29至31度，春季暖熱感受會越來越明顯。氣象署提醒，28日將有鋒面通過及東北季風再增強，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，29日、30日東北季風持續影響，北部及東北部又會稍微轉涼。
資料來源：中央氣象署