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歐洲各國對於護航行動舉棋不定

專家吐槽川普打通荷姆茲海峽很簡單的說法

美國與以色列聯手襲擊伊朗，伊朗隨即展開大規模報復並封鎖荷姆茲海峽，如今荷姆茲海峽已成為雙方最受矚目的戰場，美國總統川普（Donald Trump）先前要求盟友出兵護航荷姆茲海峽，後來又改口說不需要幫忙；各國的態度也是反反覆覆，川普最新又在社群媒體發文怒轟北約國家是「懦夫」，批評北約國家只會抱怨高油價，卻不願協助打通荷姆茲海峽。川普20日在他個人社群媒體Truth Social發文表示，「沒有美國，北約根本就是『紙老虎』！當初他們不願加入阻止伊朗擁有核能力的戰鬥，而現在這場戰爭在軍事上已經獲勝，對他們幾乎沒有任何危險，卻在那邊抱怨被迫承受高油價，但又不願協助打通荷姆茲海峽，而這正是油價高漲的唯一原因。這明明只是一個再簡單不過的軍事行動，風險極低。懦夫！我們會記住的」。對於護航荷姆茲海峽的要求，各國起初反應冷淡，但19日法國、英國、德國、義大利、荷蘭和日本發表聯合聲明，宣布準備共同採取適當措施，保障荷姆茲海峽的航行安全，讓外界一度認為各國將要介入美國與伊朗的戰事。然而，在聯合聲明發佈後，各國陸續修正說法，義大利當局表示只會在「衝突後階段」介入，而非由義大利出手打破伊朗的封鎖；德國也說只有在各方停火後，且獲得「國際授權」的情況下，才會出手護航荷姆茲海峽。法國同樣發出類似聲明，稱護送船隻通過荷姆茲海峽的前提是，「空襲的主要部分已經結束」。軍事專家、倫敦國王學院客座教授克拉克（Michael Clarke）對《天空新聞》表示，川普說打通荷姆茲海峽只是一個低風險的簡單行動，「不，總統先生，它不是，而且美國人自己也做不到這件事」。克拉克表示，美軍目前在中東部署了14艘驅逐艦，若要維持某種體系運作，需要的數量遠不止於此，「美軍本身並沒有足夠的資源或掃雷艦來重新開放海峽，所以這絕非易事。必須有人殺出一條血路才行。那種認為這是一項簡單任務的想法，完全是錯誤的」。克拉克認為，事實上，擔心伊朗戰爭在政治與經濟層面上逐漸「失去控制」的聲音如今在美國已經浮現。