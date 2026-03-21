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美國、以色列與伊朗的戰爭尚未出現緩和跡象，國際油價持續上漲，美股週五繼續承壓，主要指數收盤盡墨，道瓊工業指數、那斯達克指數都逼近調整區。綜合《CNBC》等外媒報導，有美國官員及消息人士透露，五角大廈正在向中東增派數千名海軍陸戰隊員，並為向伊朗派遣地面部隊做「充分準備」。與此同時，伊拉克宣布對外資石油公司開發的所有油田，啟動「不可抗力條款」，加劇供應緊張，油價在動盪中維持漲勢，市場擔憂通膨捲土重來，而且聯準會（Fed）降息機率已明顯降低，亦推動美國國債殖利率週五走高，加劇股市疲軟。投資與金融服務公司貝雅（Baird）的策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）認為，如果這次衝突真的升級到出動地面部隊的地步，那市場可能還要經歷至少幾週油價、天然氣價格上漲的局面，並坦言股市尚未出現足以反映此類事件的拋售潮，未來還存在一定的下跌空間。20日收盤，美股道瓊工業指數下跌443.96點或0.96%，收在45577.47點；標普500指數下跌100.01點或1.51%，收6506.48點；科技股為主的那斯達克指數下跌443.08點或2.01%，收21647.61點；費城半導體指數下跌192.695點或2.45%，收7670.609點。油價部分，當天WTI西德州原油（WTI）每桶收報98.32美元，升約2.9%；布蘭特原油期貨每桶一度觸及113美元，收盤時報112.19美元，漲約3.26%。