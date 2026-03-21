英國政府週五授權美國，可使用英國境內的軍事基地，對在荷姆茲海峽（The Strait of Hormuz）襲擊船隻的伊朗目標進行打擊，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）警告將行使自衞權回應，而狂罵北約（NATO）其他成員是懦夫的美國總統川普（Donald Trump）則酸英國動作太慢。
根據《BBC》報導，英國首相府先前已允許美軍使用英國基地行動，以阻止伊朗發射「危及英國利益或生命」的飛彈，但週五部長們在會議上終於達成一致，同意美國對英國基地的使用範圍，可以擴大到包括保護荷姆茲海峽的船隻，但仍不會直接參與空襲，並強調了盡快緩和局勢的必要性。
分析認為，對於川普政府而言，英國此舉可被視為華府的部分勝利，特別過去幾週，川普就曾不只一次批評英國和現任英相施凱爾（Keir Starmer），諷刺後者不是邱吉爾，放話對英美所謂的盟誼感到失望。
不過，英國政府也明確表示，雖然做出上述讓步，但該國對戰爭的總體方針、觀點沒有改變，英國的底線就是不會參與「進攻性」的軍事行動，反駁部分質疑「英國正被捲入戰爭深層風險」的聲音。
對此，川普則在同一天回應，英國在軍事基地使用問題上，反應非常遲緩：「說實話，我對英國的反應有點驚訝，他們本應行動的更快一些。」川普還說，願與伊朗進行對話，但不想停火，當美國想要結束伊朗戰爭時，以色列也會做好結束戰爭的準備。
伊朗外交部長阿拉格齊則在社群平台發文，聲稱絕大多數英國民眾，都不希望捲入以色列和美國針對伊朗發起的這場「選擇性戰爭」，但施凱爾無視民意，允許英國軍事基地被用於侵略伊朗，將英國民眾置於危險之中，強調伊朗將行使自衞權。
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分析認為，對於川普政府而言，英國此舉可被視為華府的部分勝利，特別過去幾週，川普就曾不只一次批評英國和現任英相施凱爾（Keir Starmer），諷刺後者不是邱吉爾，放話對英美所謂的盟誼感到失望。
不過，英國政府也明確表示，雖然做出上述讓步，但該國對戰爭的總體方針、觀點沒有改變，英國的底線就是不會參與「進攻性」的軍事行動，反駁部分質疑「英國正被捲入戰爭深層風險」的聲音。
對此，川普則在同一天回應，英國在軍事基地使用問題上，反應非常遲緩：「說實話，我對英國的反應有點驚訝，他們本應行動的更快一些。」川普還說，願與伊朗進行對話，但不想停火，當美國想要結束伊朗戰爭時，以色列也會做好結束戰爭的準備。
伊朗外交部長阿拉格齊則在社群平台發文，聲稱絕大多數英國民眾，都不希望捲入以色列和美國針對伊朗發起的這場「選擇性戰爭」，但施凱爾無視民意，允許英國軍事基地被用於侵略伊朗，將英國民眾置於危險之中，強調伊朗將行使自衞權。
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