美國總統川普（Donald Trump），當地時間20日在自家社交平台發文，聲稱美國已接近實現伊朗戰爭的5大目標，考慮逐步減少在中東針對伊朗的軍事行動。然而就在不久前，他才在白宮告訴傳媒他不想停火，反覆無常的說法再次凸顯「川式風格」。
川普在貼文中，詳細列出美國想要實現的5大目標，包括：
1. 徹底削弱伊朗的飛彈能力、發射裝置以及所有相關裝備。
2. 摧毀伊朗的國防工業基礎。
3. 消滅伊朗的海軍和空軍，包括防空武器。
4. 絕不允許伊朗擁有任何接近核能力的條件，並確保美國始終處於能迅速、有力應對此類情況的位置。
5. 在最高層面上，保護美國於中東的盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、科威特等國。
川普並重申了由荷姆茲海峽使用者，進行守衛和巡邏的重要性，打下：「荷姆茲海峽將由其它使用該海峽的國家，根據需要進行守衛和巡邏—美國不會這樣做！如果這些國家提出請求，我們將協助它們通過，可一旦伊朗這一威脅被消除，就沒有必要這樣做了。」
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1. 徹底削弱伊朗的飛彈能力、發射裝置以及所有相關裝備。
2. 摧毀伊朗的國防工業基礎。
3. 消滅伊朗的海軍和空軍，包括防空武器。
4. 絕不允許伊朗擁有任何接近核能力的條件，並確保美國始終處於能迅速、有力應對此類情況的位置。
5. 在最高層面上，保護美國於中東的盟友，包括以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、科威特等國。
川普並重申了由荷姆茲海峽使用者，進行守衛和巡邏的重要性，打下：「荷姆茲海峽將由其它使用該海峽的國家，根據需要進行守衛和巡邏—美國不會這樣做！如果這些國家提出請求，我們將協助它們通過，可一旦伊朗這一威脅被消除，就沒有必要這樣做了。」
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