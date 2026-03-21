我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump），當地時間20日在自家社交平台發文，聲稱美國已接近實現伊朗戰爭的5大目標，考慮逐步減少在中東針對伊朗的軍事行動。然而就在不久前，他才在白宮告訴傳媒他不想停火，反覆無常的說法再次凸顯「川式風格」。川普在貼文中，詳細列出美國想要實現的5大目標，包括：川普並重申了由荷姆茲海峽使用者，進行守衛和巡邏的重要性，打下：「荷姆茲海峽將由其它使用該海峽的國家，根據需要進行守衛和巡邏—美國不會這樣做！如果這些國家提出請求，我們將協助它們通過，可一旦伊朗這一威脅被消除，就沒有必要這樣做了。」