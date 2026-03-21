韓國超人氣女團TWICE世界巡演《THIS IS FOR》昨（20）日晚間正式登台，3月20日至22日一連3天於臺北大巨蛋開唱，這不僅是她們第5次世界巡演，更是ONCE（粉絲名）苦等10年、終於迎來的台北專場，話題與關注度全面引爆。《NOWNEWS今日新聞》記者昨晚有幸搶到門票進場朝聖，在此也特別整理出全網最完整的台北場歌單，ONCE們趕緊手刀收藏這篇，這樣才知道何時要舉起手機錄自己最喜歡的片段。
完整歌單一次掌握 經典＋新歌全收錄
本次台北場演出曲目編排誠意十足，從開場的〈THIS IS FOR〉一路延伸至〈I CAN'T STOP ME〉，節奏緊湊、氣勢連貫，迅速帶動全場氣氛，中段則穿插〈MOONLIGHT SUNRISE〉、〈The Feels〉等人氣歌曲讓粉絲從頭嗨到尾。
進入後半段後〈FANCY〉、〈What Is Love？〉、〈YES or YES〉與〈Dance The Night Away〉等經典神曲連發，更讓現場應援聲浪推至最高點，整體歌單兼顧新作與經典，展現TWICE多年累積的音樂能量。
子瑜Solo成焦點 成員各自發光
演唱會另一大看點則是成員個人舞台，幾乎每位成員都有專屬段落，其中子瑜帶來Solo曲〈Runaway〉不僅是台北場重要亮點，也讓現場粉絲情緒瞬間湧上；Mina、娜璉、定延、志效、Sana、Momo與彩瑛也各自帶來不同風格演出，從抒情到性感、從帥氣到甜美，完整呈現團體多元魅力。
不過本次台北場也出現遺憾，成員多賢因腳踝骨折無法參與演出，讓原本完整的9人體制出現變動，據了解舞台動線與部分分工皆有重新調整，部分橋段也進行重新分配，雖然如此，成員們仍以高水準完成整場演出，展現專業與默契，也讓粉絲更加期待多賢未來康復後再度合體的畫面。
〈Feel Special〉全場合唱 完美收尾
進入安可段落後，TWICE帶來〈Feel Special〉與〈Talk that talk〉作為安可曲，全場粉絲大跳、合唱，氣氛嗨到最高點。有趣的是，安可曲是由成員們跟粉絲互動後選出，分別是〈Alcohol-Free〉、〈TT〉以及〈Talk that Talk〉，而〈Talk that talk〉獲得壓倒性的歡呼聲，成為昨晚的安可曲。
此外，在票選過程中，隊長志效也開玩笑表示全員可以一起跳子瑜的〈Run Away〉也可以當作安可曲送給大家，不過馬上被子瑜無視。最終子瑜也在Talk環節時向粉絲告白，分享登上臺北大巨蛋的心情，讓整場演唱會不只是一場表演。首日演出圓滿落幕後，也為接下來2天演出奠定高標準，讓ONCE更加期待後續場次的精彩內容。
TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI 完整歌單一次看
Opening VCR
1. THIS IS FOR
2. Strategy
3. MAKE ME GO
4. SET ME FREE
5. I CAN'T STOP ME
Talk
6. OPTIONS
7. MOONLIGHT SUNRISE
8. MARS
9. I GOT YOU
10. The Feels
Talk
11. Gone
12. CRY FOR ME
13. HELL IN HEAVEN
14. RIGHT HAND GIRL
Band
15. Runaway（子瑜
16. STONE COLD（MINA
17. MEEEEEE（娜璉
18. FIX A DRINK（定延
19. Shoot（彩瑛
20. ATM（志效
21. DECAFFEINATED（SANA
22. MOVE LIKE THAT（MOMO
23. Take down
24. FANCY
25. What Is Love？
26. YES or YES
27. Dance The Night Away
Talk
28. ONE SPARK
Encore
29. Feel Special
30. Talk that talk
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本次台北場演出曲目編排誠意十足，從開場的〈THIS IS FOR〉一路延伸至〈I CAN'T STOP ME〉，節奏緊湊、氣勢連貫，迅速帶動全場氣氛，中段則穿插〈MOONLIGHT SUNRISE〉、〈The Feels〉等人氣歌曲讓粉絲從頭嗨到尾。
進入後半段後〈FANCY〉、〈What Is Love？〉、〈YES or YES〉與〈Dance The Night Away〉等經典神曲連發，更讓現場應援聲浪推至最高點，整體歌單兼顧新作與經典，展現TWICE多年累積的音樂能量。
子瑜Solo成焦點 成員各自發光
演唱會另一大看點則是成員個人舞台，幾乎每位成員都有專屬段落，其中子瑜帶來Solo曲〈Runaway〉不僅是台北場重要亮點，也讓現場粉絲情緒瞬間湧上；Mina、娜璉、定延、志效、Sana、Momo與彩瑛也各自帶來不同風格演出，從抒情到性感、從帥氣到甜美，完整呈現團體多元魅力。
不過本次台北場也出現遺憾，成員多賢因腳踝骨折無法參與演出，讓原本完整的9人體制出現變動，據了解舞台動線與部分分工皆有重新調整，部分橋段也進行重新分配，雖然如此，成員們仍以高水準完成整場演出，展現專業與默契，也讓粉絲更加期待多賢未來康復後再度合體的畫面。
〈Feel Special〉全場合唱 完美收尾
進入安可段落後，TWICE帶來〈Feel Special〉與〈Talk that talk〉作為安可曲，全場粉絲大跳、合唱，氣氛嗨到最高點。有趣的是，安可曲是由成員們跟粉絲互動後選出，分別是〈Alcohol-Free〉、〈TT〉以及〈Talk that Talk〉，而〈Talk that talk〉獲得壓倒性的歡呼聲，成為昨晚的安可曲。
此外，在票選過程中，隊長志效也開玩笑表示全員可以一起跳子瑜的〈Run Away〉也可以當作安可曲送給大家，不過馬上被子瑜無視。最終子瑜也在Talk環節時向粉絲告白，分享登上臺北大巨蛋的心情，讓整場演唱會不只是一場表演。首日演出圓滿落幕後，也為接下來2天演出奠定高標準，讓ONCE更加期待後續場次的精彩內容。
TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI 完整歌單一次看
Opening VCR
1. THIS IS FOR
2. Strategy
3. MAKE ME GO
4. SET ME FREE
5. I CAN'T STOP ME
Talk
6. OPTIONS
7. MOONLIGHT SUNRISE
8. MARS
9. I GOT YOU
10. The Feels
Talk
11. Gone
12. CRY FOR ME
13. HELL IN HEAVEN
14. RIGHT HAND GIRL
Band
15. Runaway（子瑜
16. STONE COLD（MINA
17. MEEEEEE（娜璉
18. FIX A DRINK（定延
19. Shoot（彩瑛
20. ATM（志效
21. DECAFFEINATED（SANA
22. MOVE LIKE THAT（MOMO
23. Take down
24. FANCY
25. What Is Love？
26. YES or YES
27. Dance The Night Away
Talk
28. ONE SPARK
Encore
29. Feel Special
30. Talk that talk