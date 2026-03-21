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▲TWICE一連在臺北大巨蛋連唱3天。（圖／翻攝自TWICE IG@twicetagram）

完整歌單一次掌握 經典＋新歌全收錄

子瑜Solo成焦點 成員各自發光

〈Feel Special〉全場合唱 完美收尾

TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI 完整歌單一次看

韓國超人氣女團TWICE世界巡演《THIS IS FOR》昨（20）日晚間正式登台，3月20日至22日一連3天於臺北大巨蛋開唱，這不僅是她們第5次世界巡演，更是ONCE（粉絲名）苦等10年、終於迎來的台北專場，話題與關注度全面引爆。《NOWNEWS今日新聞》記者昨晚有幸搶到門票進場朝聖，在此也特別整理出全網最完整的台北場歌單，ONCE們趕緊手刀收藏這篇，這樣才知道何時要舉起手機錄自己最喜歡的片段。本次台北場演出曲目編排誠意十足，從開場的〈THIS IS FOR〉一路延伸至〈I CAN'T STOP ME〉，節奏緊湊、氣勢連貫，迅速帶動全場氣氛，中段則穿插〈MOONLIGHT SUNRISE〉、〈The Feels〉等人氣歌曲讓粉絲從頭嗨到尾。進入後半段後〈FANCY〉、〈What Is Love？〉、〈YES or YES〉與〈Dance The Night Away〉等經典神曲連發，更讓現場應援聲浪推至最高點，整體歌單兼顧新作與經典，展現TWICE多年累積的音樂能量。演唱會另一大看點則是成員個人舞台，幾乎每位成員都有專屬段落，其中子瑜帶來Solo曲〈Runaway〉不僅是台北場重要亮點，也讓現場粉絲情緒瞬間湧上；Mina、娜璉、定延、志效、Sana、Momo與彩瑛也各自帶來不同風格演出，從抒情到性感、從帥氣到甜美，完整呈現團體多元魅力。不過本次台北場也出現遺憾，成員多賢因腳踝骨折無法參與演出，讓原本完整的9人體制出現變動，據了解舞台動線與部分分工皆有重新調整，部分橋段也進行重新分配，雖然如此，成員們仍以高水準完成整場演出，展現專業與默契，也讓粉絲更加期待多賢未來康復後再度合體的畫面。進入安可段落後，TWICE帶來〈Feel Special〉與〈Talk that talk〉作為安可曲，全場粉絲大跳、合唱，氣氛嗨到最高點。有趣的是，安可曲是由成員們跟粉絲互動後選出，分別是〈Alcohol-Free〉、〈TT〉以及〈Talk that Talk〉，而〈Talk that talk〉獲得壓倒性的歡呼聲，成為昨晚的安可曲。此外，在票選過程中，隊長志效也開玩笑表示全員可以一起跳子瑜的〈Run Away〉也可以當作安可曲送給大家，不過馬上被子瑜無視。最終子瑜也在Talk環節時向粉絲告白，分享登上臺北大巨蛋的心情，讓整場演唱會不只是一場表演。首日演出圓滿落幕後，也為接下來2天演出奠定高標準，讓ONCE更加期待後續場次的精彩內容。1. THIS IS FOR2. Strategy3. MAKE ME GO4. SET ME FREE5. I CAN'T STOP ME6. OPTIONS7. MOONLIGHT SUNRISE8. MARS9. I GOT YOU10. The Feels11. Gone12. CRY FOR ME13. HELL IN HEAVEN14. RIGHT HAND GIRL15. Runaway（子瑜16. STONE COLD（MINA17. MEEEEEE（娜璉18. FIX A DRINK（定延19. Shoot（彩瑛20. ATM（志效21. DECAFFEINATED（SANA22. MOVE LIKE THAT（MOMO23. Take down24. FANCY25. What Is Love？26. YES or YES27. Dance The Night Away28. ONE SPARK29. Feel Special30. Talk that talk