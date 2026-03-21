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▲首爾光化門廣場已經在搭建BTS回歸演出的舞台。（圖／美聯社／達志影像）

韓國政府罕見發布二級警戒 安全措施全面升級

▲BTS回歸演出造成話題，粉絲已迫不及待在大看板下拍照留念。（圖／美聯社／達志影像）

新歌飆破觀看紀錄 Netflix直播見證歷史

▲BTS將在首爾光化門舉辦免費回歸演唱會，預計湧入26萬人次，首爾市政府為此加強交通管制，一般民眾怨聲連連，還有新人婚禮也受到影響相當崩潰。（圖／IG@netflixkr）

韓國天團防彈少年團（BTS）結束軍白期後正式合體回歸，20日推出全新專輯《ARIRANG》，宣告睽違近4年再度以完整體活動，今（21）日更將於首爾地標光化門廣場舉辦大型回歸演唱會《BTS THE COMEBACK》，不僅象徵團體重返巔峰的重要時刻，也讓全球粉絲高度關注。此次活動規模空前，韓國政府預估將湧進17至26萬人到光化門廣場，因此罕見發佈二級預警，並且實施嚴格交通管制。由於活動吸引力驚人，南韓政府預估將有17萬至26萬人湧入光化門周邊，即便現場座位僅約2萬7千席，仍可能出現大量外圍人潮聚集情況，為防止意外發生，文化體育觀光部首次針對該區域發布「災難危機二級預警」，提醒民眾提高警覺。該預警屬於四級制度中的第二級，代表已進入需特別注意的階段，也凸顯此次活動在人流管理上的壓力與重要性。配合演唱會舉行，首爾市政府自活動前夕即啟動交通管制措施，包括限制車輛進入特定區域、公車路線改道，以及多處道路封閉。地鐵方面，光化門站、市廳站與景福宮站將自21日清晨起逐步關閉部分出入口，下午尖峰時段更全面封閉，並實施列車「跳站不停」措施，以減少人潮聚集風險。相關管制預計持續至晚間演出結束後才逐步恢復正常運作。隨著新專輯上線，主打歌《SWIM》在短時間內即突破數百萬觀看次數，展現強大號召力，此次回歸演唱會也將透過Netflix進行全球直播，讓無法親臨現場的粉絲同步參與。科技平台也加入應援行列，Google推出互動動畫與尋寶活動，粉絲只要搜尋相關關鍵字即可體驗特別設計的彩蛋，進一步炒熱回歸氣氛。BTS透過所屬公司表示，這次回歸心情既興奮又緊張，經歷長時間分開後再次站上舞台，對團體而言別具意義。本次BTS新專輯共收錄14首歌曲，主軸圍繞在團隊認同與彼此連結，傳達持續向前、堅持自我的訊息。成員也特別感謝粉絲ARMY一路支持，讓他們能安心迎接這場重要回歸，並期待透過音樂再次與全球觀眾產生共鳴。