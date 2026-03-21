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▲國父紀念館捷運站有一幅巨大的子瑜應援看板。（圖／記者張一笙攝）

應援柱排長龍 粉絲搶拍宛如成員同在

▲國父紀念館捷運站往臺北大巨蛋方向的看板，會輪播TWICE演唱會的廣告。（圖／記者張一笙攝）

「歡迎回家」響徹現場 子瑜感性回應

▲子瑜首次登上臺北大巨蛋，讓不少粉絲都直呼感動。（圖／讀者提供）

韓國人氣女團TWICE正式進軍台北大巨蛋，自20日起展開連續3天演出，為巡演再掀高潮，這場演唱會不僅延續高雄場熱度，更因台灣成員子瑜首度登上大巨蛋舞台而備受矚目，不少粉絲也紛紛在社群上向子瑜喊話：「歡迎回家！」讓子瑜在舞台上不禁害羞表示：「感覺有一點點奇怪！」另外，雖然成員多賢因腳踝骨折傷勢無法參與演出，讓部分粉絲感到遺憾，但整體氣氛仍相當熱烈，開場前就已吸引大批粉絲提前到場卡位。事實上，昨日演出尚未開始，大巨蛋周邊已湧入大量粉絲，場內外隨處可見TWICE元素裝飾，尤其每位成員專屬應援柱成為熱門打卡點，粉絲手持應援燈與周邊商品排隊拍照，其中多賢的應援柱更吸引不少人駐足，彷彿以另一種方式參與演出。現場排隊人潮綿延不斷，氣氛宛如大型粉絲嘉年華，展現驚人凝聚力。為迎接TWICE來台，主辦單位與台北市合作推出多項城市行銷活動，從捷運站燈箱到街頭廣告皆可見成員身影，其中子瑜相關應援尤為吸睛，包括「周子瑜演出順利」與創意標語「子想瑜你一起到永遠」等標語遍布各地，讓整座城市瀰漫濃厚應援氛圍。甚至連政府機關周邊也能看到相關應援內容，展現粉絲強大行動力。由於子瑜身為台灣成員，此次登上台北大巨蛋別具意義，現場粉絲不斷高喊「歡迎回家」，場面感人，她也在演唱會上用台語向粉絲打招呼，直呼期待這一刻已久，能回到台北與大家見面感到無比開心。溫暖發言引起全場共鳴，讓演出更添情感連結，也成為整場演唱會最動人的瞬間之一。除了團體表演外，子瑜也帶來個人舞台，首度演唱備受期待的Solo歌曲《Run Away》，成為當晚亮點之一，隨著音樂響起，全場粉絲揮舞應援燈應和，氣氛瞬間推向高點。不少觀眾表示感動不已，甚至忍不住落淚，這場演出不僅是TWICE的重要里程碑，也象徵子瑜與家鄉之間的情感連結。