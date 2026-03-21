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▲BTS將在今晚於光化門開唱。（圖／X@AppleMusic）

100萬人搶著看 墨西哥演唱會一票難求

從韓國到全球 BTS影響力持續外溢

韓國天團BTS（防彈少年團）正式結束軍白期，2026年全面回歸後聲勢再度衝上巔峰，繼首爾光化門回歸演唱會預估吸引高達26萬人潮、甚至讓韓國政府發布「災難危機二級預警」後，BTS的人氣再度被放大檢視，從免費戶外演唱會到全球巡演布局，無論線上或線下都呈現爆發性關注，也讓外界重新認知這個天團的市場號召力。就連墨西哥總統也特地打電話發函韓國總統李在明，希望BTS能在墨西哥加場，可見其全球超高人氣。BTS世界巡演即將展開，其中5月於墨西哥城的3場演出已成為焦點，當地官方統計，約有超過100萬名粉絲有意購票，但實際釋出的門票僅約15萬張，供需落差極大。門票開賣後瞬間售罄，黃牛價格也隨之飆升，顯示BTS在拉丁美洲市場的驚人影響力。這樣的數據對比光化門26萬人現場聚集的情況，更凸顯全球粉絲需求遠遠超出現有場次容量。面對龐大需求，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）罕見透過官方管道介入，於例行記者會上證實，已正式致函南韓總統李在明，希望能協助促成BTS在墨西哥加場演出，她強調「幾乎所有人都想參加」，顯示這不僅是娛樂事件，更已上升至文化與外交層面的交流議題。總統親自出面為演唱會請願，也成為國際娛樂史上少見案例。此次巡演自4月由南韓高陽起跑，接續前往墨西哥等地，形成橫跨亞洲與美洲的大型巡演版圖，而台灣場次也已規劃於11月在高雄登場，雖然細節尚未公布，但已讓台灣粉絲高度期待。從光化門演唱會動員國家級維安，到海外場次引發總統關注，BTS的巡演早已超越一般演出規模，成為全球文化事件。無論是新專輯《ARIRANG》上線後的高流量表現，或是演唱會帶動的城市運作與國家層級應對，都證明BTS已不只是流行音樂團體，而是具有高度經濟與文化影響力的現象級存在，從首爾到墨西哥，再到未來各地巡演，BTS持續改寫K-POP的全球版圖。