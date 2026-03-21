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▲▼周子瑜（如圖）童年洗澡、沙龍照曝光，模樣可愛又性格。（圖／翻攝自周子瑜IG）

TWICE周子瑜洗澡裸照太羞！250萬人看光

▲周子瑜（左3）帶領TWICE攻佔台北大巨蛋。（圖／TWICE FB）

韓國女團TWICE昨（20）日起於台北大巨蛋開唱，今晚繼續嗨！台灣成員周子瑜（Tzuyu）3年前童年洗澡照被翻出，一雙圓潤大眼、性格五官看得出是美人胚子，樣子和現今差異不大，「小子瑜」模樣狂吸近250萬人按讚，就連團員MOMO也讚嘆：「要瘋了，太可愛了！」ONCE（粉絲名）更自豪形容「台南出產美女無誤」，意外掀起話題。2023年4月17日，周子瑜透過社群IG公開小時候多張照片，只見正在洗澡的「小寶寶子瑜」一雙圓滾滾大眼看向鏡頭，模樣超萌；「小女孩子瑜」看起來活潑大方、古靈精怪，從小就是美人，樣子和現今幾乎沒變，周子瑜配圖寫道：「When we were kids.（當我們還是孩子的時候）。」周子瑜照片一曝光，瞬間引來朝聖，團員MOMO驚訝讚嘆：「要瘋了，太可愛了！」ONCE更紛紛湧入告白：「太可愛啦！」、「從小到大都那麼可愛！是吃可愛長大的嗎」、「台南出產⋯⋯品質第一⋯⋯」、「台南出美女」、「說是台灣第一美也不為過」、「從小就是美人胚子！好羨慕。」此外，周子瑜也曬出當年於首爾辦演唱會的後台美照，並用韓文、中文寫下對粉絲們的感謝：「愛你們ONCE！謝謝你們總是照亮著我們，使我們發光閃亮亮。」再讓粉絲看得心暖暖。如今3年過去，周子瑜再帶領TWICE回到台灣開唱，足見人氣與努力堅毅不脆，要繼續與ONCE唱跳下去。