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一、實名制進場嚴格落實！不要想蒙混過關

如果證件跟臉差太多會直接考你「證件上的資訊」，背不出來有可能進不了場；另外只要票券不是「中文姓名」通通進不了場，不要有僥倖的心態。

▲TWICE演唱會入場檢核實名制非常嚴格，不要有僥倖心態想要蒙混過關。（圖/記者張嘉哲攝）

二、搭捷運記得領車票補助！一堆人不知道

只要將演唱會門票QRCode刷過裝置後，再拿出自己搭乘捷運的悠遊卡、一卡通、iCash刷過，就可獲得20元捷運補助

▲在大巨蛋內找到這台「捷運票價補貼機」，掃描門票再刷悠遊卡，就可以獲得20元捷運補助。（圖/Threads）

三、子瑜SOLO〈RUN AWAY〉應援趕快練好

但沒想到這次台北場子瑜精心準備，把曲目換成〈RUN AWAY〉，許多粉絲該首歌應援都沒有練好

提醒大家先練好，晚上大聲喊應援給子瑜聽！

四、安可曲是用粉絲尖叫聲選的！想聽哪首自己叫大聲點

安可曲成員給出選項看哪首呼聲高就唱哪首

五、演唱會約2小時40分！趕高鐵自己注意時間

接下兩天都是晚上6點就開唱，因此結束時間應該會落在8點35分至45分之間

▲TWICE一連在台北大巨蛋連唱3天，今（21）日即將進入Day2，粉絲注意事項要先筆記！（圖／翻攝自TWICE IG@twicetagram）

韓國女團TWICE在大巨蛋一連熱力開唱3天，昨（20）日首場開唱驚喜連連，子瑜的SOLO歌曲變成〈Run Away〉讓現場歌迷陷入瘋狂尖叫。今（21）日為第二天演唱會，《NOWNEWS》記者根據首場現場直擊觀察，整理出五大重點必須請Once特別注意的地方，像是入場的規定、應援重點等，提供給第二天要進場的粉絲一文看懂，一定要好好享受TWICE的演唱會。記者實際排隊入場大約要15分鐘的時間，工作人員對證件對臉，安檢有兩道關卡，人工檢查包包內會仔細翻看，如果經查有違禁品會直接被丟掉，不得攜帶入場，建議粉絲只要輕便去看演唱會就好。如果你是搭捷運去看演唱會的粉絲，在大巨蛋可以尋找「捷運票價補貼機」，，過去不論是在大巨蛋辦球賽還是演唱會都有該措施，還是很多人不知道。由於過去子瑜在巡演時，SOLO曲一直都是唱〈DIVE IN〉，，包括記者自己也是，因為真的沒想到會唱〈RUN AWAY〉。尤其子瑜又是成員們第一個SOLO舞台演出的人，首場的〈RUN AWAY〉應援聲確實沒有喊出來，台灣官方應援團隊也立刻剪輯演唱會版，而這次台北場首場，，首場給出〈Alcohol-Free〉、〈TT〉、〈Talk That Talk〉、〈More And More〉的選項，最後唱了〈Talk That Talk〉，由於成員並沒有到齊少了多賢，雖然很多人想聽〈TWICE SONG〉，但感覺機率上較低。演唱會總長大約是2小時40分鐘，首場結束時間約為9點35分左右，但因為是7點唱，，如果是中南部的民眾要趕高鐵，自己要留意時間。記者實際整場感想，雖然成員們首日覺得尖叫應援聲音不夠大聲，但其實因為跟高雄世運不同，台北大巨蛋在室內有回音，應援聲其實非常大聲（但感覺可以表現更好），成員們也應該是炒熱氣氛才會這樣講，所以其實不用太擔心，就大聲應援跟給予尖叫就好，首場的Once們表現已經可圈可點了！演唱會還有兩天，希望Once們也玩得開心，台北場的內容絕對還是值回票價的！