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民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近期表示，她已在新北認真努力、勤跑超過500天，國民黨對手李四川的辦公室則質疑，原來蘇巧慧前年才剛選完立委沒多久，立刻就想著要選市長。對此，民進黨立委林楚茵今（21）日表示，李四川好像忘了，其前老闆蔣萬安也是2016年開始當立委，2022年就去選台北市長，「所以李四川是在偷臭蔣萬安嗎？」林楚茵說，李四川上週才說不打負面選戰、不會攻擊對手，結果轉頭就發稿攻擊蘇巧慧「剛選上立委就想選市長」，李四川好像忘了，其前老闆蔣萬安也是2016年開始當立委，2022年就去選台北市長，比蘇巧慧還早，「所以李四川是在偷臭蔣萬安嗎？」林楚茵直言，更好笑的是，李四川連以前在新北市府的業務都搞不清楚，「校校有公托」本來就是蔣萬安向新北市學習的政策，結果李四川現在竟然反過來說，要帶領新北市向台北市學習。林楚茵諷刺，李四川當過「新北副市長」，後來當「台北副市長」，現在又要選「新北市長」，跑來跑去沒個忠誠度，難怪連施政來龍去脈都搞不清楚。林楚茵說，被抓包出糗就「明貶巧慧、暗臭萬安」，其實是掩飾其無知，刻意轉移焦點，「新北市民放心把市政交給這種白賊又狀況外的人嗎？」