美國和以色列聯手打擊伊朗，實施針對軍政高層的「斬首行動」後，德黑蘭隨即展開報復，不只以無人機、飛彈攻擊中東鄰國，還封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），導致國際油價劇烈波動、全球能源供應漸趨緊張。在美以伊交戰的背後，各國似乎也都在以自己的辦法交涉，讓原油可以繼續經由這條重要運輸水道進口，有日媒獨家報導稱，在經過與日本協商後，伊朗已準備放行日船通過荷姆茲海峽。
根據日媒《共同社》報導，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）20日受訪，也是自伊朗戰爭爆發以來，他首次接受日媒訪問。阿拉格齊提到，針對目前處於封鎖的荷姆茲海峽，經過2國協商，伊朗已準備允許日本相關船舶通過，但針對與美國、以色列的衝突，他則強調不接受停火，而是希望達成全面、完整且永久的終戰。
阿拉格齊並宣稱，伊朗沒有封鎖整個海峽，而是只針對攻擊伊朗的「敵對船舶」，對於其它非敵對、想通過的國家船隻，伊朗也有意在與之協商後，提供安全通行的保障。
報導提到，隨著中東衝突加劇，多艘日本相關船舶被迫滯留波斯灣內，而對於90%原油依賴中東進口的日本而言，能否順利通過海峽可謂關乎生死，所以日伊之間的交涉進展也成為關注焦點。
原文連結：【独自】日本船の通過「認める用意」 ホルムズ海峡巡りイラン外相
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阿拉格齊並宣稱，伊朗沒有封鎖整個海峽，而是只針對攻擊伊朗的「敵對船舶」，對於其它非敵對、想通過的國家船隻，伊朗也有意在與之協商後，提供安全通行的保障。
報導提到，隨著中東衝突加劇，多艘日本相關船舶被迫滯留波斯灣內，而對於90%原油依賴中東進口的日本而言，能否順利通過海峽可謂關乎生死，所以日伊之間的交涉進展也成為關注焦點。
原文連結：【独自】日本船の通過「認める用意」 ホルムズ海峡巡りイラン外相
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