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外交部昨（20）日宣布，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員之禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱列示我國，導致我國自2001年出席通過入會案的第4屆部長會議以來，首次被迫缺席。對此，綠委陳冠廷表示強烈譴責，喀麥隆嚴重侵害我國作為WTO會員的平等權利，呼籲中國當局停止利用外交手段打壓台灣的國際生存空間。WTO第14屆部長會議預定於3月26日至29日在喀麥隆舉行，我國自2001年入會以來歷屆均組團與會，從未缺席。然而本屆會議行前，我國代表團取得喀方核發之旅行授權憑證時，發現國籍欄遭標註為「Taiwan, Province of China」，嚴重貶抑我國地位。儘管我方透過駐WTO代表團積極交涉，並獲美國、日本及多個友邦支持，喀麥隆仍以簽證國籍欄屬其「外交政策」為由拒絕調整，致使台灣25年來首度無法出席WTO部長會議。對此，陳冠廷表示，台灣參與WTO部長級會議已逾20年，此次喀麥隆的作法形同剝奪我國與會權利，對WTO會員國缺乏最基本的尊重；他強調，中國長期利用其在非洲國家的影響力，以各種方式打壓台灣的國際生存權，此舉嚴重傷害台灣與其他國家之間的平等關係。陳冠廷呼籲，中國當局應立即停止這類打壓行為，這樣的做法不會讓台灣更親近中國，只會讓台灣人民更加厭惡中共政權的手段，國際社會共同維護以規則為基礎的多邊經貿秩序，確保所有WTO會員國享有公平、公正的與會權利。