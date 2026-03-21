準備放晴了！綜合中央氣象署、氣象專家賈新興、吳德榮、林得恩預報指出，今日北台灣仍濕涼偶有雨，不過周日放晴回暖，一路到下周五都是好天氣，且北台灣氣溫上看至30度左右、中南部則在30以上，暖熱如夏季的天氣，可以把薄衣物拿出來了。
周六北台灣偏涼！迎風面偶有雨
氣象專家吳德榮預報指出，今（21）日東北風影響、迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨；北臺略偏涼，中南部白天微熱、早晚涼，北部氣溫約14度至24度、中部16度至30度、南部16度至32度、東部14度至30度。
周日起熱到像夏天！北台灣飆破30度
氣象專家林得恩提到，周日（22日）天氣受東北季風減弱影響，臺灣北部及東北部地區白天氣溫開始回升；另一方面，由於環境水氣同步減少，降雨只剩下迎風面的基隆北海岸、東北部及東部地區還有零星局部短暫陣雨機會，其它地區則仍然維持為多雲到晴天氣。
整體下周天氣暖熱如下，吳德榮說，明（22）日至下週五(27日)、微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱（最高氣溫北臺約升至30度左右、中南部則在30以上）、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。
下週三、四微弱鋒面的雲系靠近，影響很輕微、北臺雲量略增、高溫微降，東北部降雨機率提高。
下週六天氣變差！鋒面通過及東北季風增強
明顯天氣變化的轉折點落在下周六（28日），氣象署提醒，下周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
29日、30日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
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氣象專家吳德榮預報指出，今（21）日東北風影響、迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨；北臺略偏涼，中南部白天微熱、早晚涼，北部氣溫約14度至24度、中部16度至30度、南部16度至32度、東部14度至30度。
氣象專家林得恩提到，周日（22日）天氣受東北季風減弱影響，臺灣北部及東北部地區白天氣溫開始回升；另一方面，由於環境水氣同步減少，降雨只剩下迎風面的基隆北海岸、東北部及東部地區還有零星局部短暫陣雨機會，其它地區則仍然維持為多雲到晴天氣。
整體下周天氣暖熱如下，吳德榮說，明（22）日至下週五(27日)、微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱（最高氣溫北臺約升至30度左右、中南部則在30以上）、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。
下週三、四微弱鋒面的雲系靠近，影響很輕微、北臺雲量略增、高溫微降，東北部降雨機率提高。
明顯天氣變化的轉折點落在下周六（28日），氣象署提醒，下周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
29日、30日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。