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國民黨主席鄭麗文昨針對前發言人蕭敬嚴發言爭議案，不慎講出倘若罵她的都要黨紀處分，那國民黨前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤也要被黨紀，也不能參選議員。凌濤今正式回應，稱民生經濟應該是2026大選主旋律、親美友日和陸是這一代人讓國民黨、台灣走出去的最大立場，要鄭麗文理解，馬年開春很忙，不相干的事情應該不需要回應。國民黨前發言人蕭敬嚴投入黨內議員初選，但因過往在媒體節目中的言論爭議，引爆藍委憤慨，更有中常委要求開鍘，不過國民黨主席鄭麗文則認為應回歸黨的機制處理，遭質疑是要保蕭敬嚴。昨天在專訪節目廣告破口時，鄭麗文不慎脫口說出「反正不甘我的事，我何必跳下去處理他，看考紀會怎麼處理，選舉期間這種案子很多，他們還特別把罵我的寫進去，如果罵我的都要黨紀處分，那凌濤也可以被黨紀處分，沒有資格選議員。唉！這些人，國民黨什麼事情都要來找我」，引發議論。凌濤今天陪同投入新北市中和議員黨內初選的陳柏翰一同掃市場，針對鄭麗文的發言，他說鄭麗文應該理解，馬年非常忙碌，上周末才辦了北北基桃聯合治理，強調穩健的治理、民生經濟、智慧城市跟婦幼政策，應該是2026的大選主旋律，也是市民真正關心的，他看到南二都的市長參選人，謝龍介、柯志恩都已經認為2026應該走民生經濟，這是大家共同的想法。凌濤說第二個忙碌，馬年開春，他受邀到歐盟的艾德諾基金會全球領袖計畫進行亞洲會議，未來也會到德國歐盟相關機構培訓，把台灣的民主推向國際，跟全球這次17個自由民主政黨互動，親美友日和陸是他們這一代人讓國民黨、臺灣走出去最大的立場。凌濤續道，請大家多多支持二寶媽二寶爸，因為在家裡就是嬰兒的交響樂，要包尿布跟餵奶，真的很忙碌，主席要理解，馬年開春很忙碌，很多不相干的事情應該不需要回應。至於前主席朱立倫力挺軍購9000億版本，和鄭麗文的3800億+N版本不同，媒體詢問後續兩人是否會再溝通，凌濤則表示不會有不一樣，他們尊重黨團自主，黨團推出的就是國民黨版本，縱使過程中，大家希望能向台灣社會表達國民黨強力支持台灣國防的決心，要2D國防跟對話並重，推出9000億軍備預算，現在看到《路透社》的報導，美國對台軍購除了3000億今額外，很快又有一個6000多億的軍購，加起來不正好是9000億，所以他們為了臺灣阻絕於境外的這些防護，提出的版本是最符合台灣民意的需求。