我是廣告 請繼續往下閱讀

▲開齋節是為了慶祝完成「齋戒月」的功課，穆斯林透過虔誠禮拜（五功之一）感謝真主，並祈求來年平安。圖為穆斯林齊聚台中清真寺享用開齋飯資料照。（圖／台中市民政局提供2025.3.26）

▲印尼開齋節吃什麼？這款菱形外觀的「開齋粽」（Ketupat）是穆斯林過年必備美食，象徵著反省與請求原諒。（圖／取自Pexels）

2026年開齋節於今日3月21日正式登場，民眾走進台北車站大廳可以感受到濃厚的異國氛圍，聚集的人潮讓現場彷彿瞬間出國。開齋節對穆斯林來說就像是台灣人的過年，代表長達一個月的齋戒月正式結束。為了響應這項年度盛事，各大超商紛紛祭出好康，7-11與全家便利商店特別針對東南亞熱銷商品與清真餐點推出買一送一等限時優惠，讓民眾在參與台北開齋節活動之餘也能省荷包。開齋節日期定在伊斯蘭曆的10月1日，也就是齋戒月結束後的隔天。開齋節由來是為了慶祝穆斯林順利完成了一個月的齋戒功課，這段期間他們在日落前禁食禁水，藉此鍛鍊自律與慈悲心。齋戒本身是伊斯蘭教「五功」（念、禮、齋、課、朝）中的重要一環。回顧印尼齋戒月2026年的時程，是從2月19日開始，經過一個月的修身養性，穆斯林會在開齋節穿上新衣，與親友團聚設宴，慶祝重生與純潔。許多民眾好奇印尼開齋節吃什麼？除了豐盛的團圓飯，最具代表性的莫過於「開齋粽」（Ketupat）。這是一種用羽狀複葉編織成菱形，再塞入米飯烹煮的特色料理，象徵著反省與請求原諒。在明天的台北開齋節活動現場，也會設置相關的文化體驗區，讓民眾可以親手製作開齋粽意象的吊飾，感受東南亞傳統節慶的飲食文化與溫馨氛圍。雖然今日北車湧現人潮，但由官方主辦的「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚臺北」活動，將於明日3月22日上午11時在大安森林公園舉行。現場規劃有清真市集、舞台表演與文化體驗區，民眾可以現場領取限量折價券。考量到大台北地區工作的移工朋友眾多，台北車站因其交通便利且具備遮蔽空間，成為穆斯林在開齋節當日習慣聚集、交流的主要場所，形成北車特有的年度人文景觀。為了搶佔開齋節商機，兩大超商也祭出強大優惠。7-11即日起至3月31日推出「開齋節快樂」活動，精選20多款不含豬肉與酒精的穆斯林友善餐食，搭配指定飲料可現省10元，東南亞商品專區更享有任選第2件5折。全家便利商店則展現強大誠意，，包含清真認證零食與人氣飲品，並在3月22日於大安森林公園設置快閃店，現場參與活動還能領取印尼泡麵等小禮。