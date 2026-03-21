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▲在BTS光化門回歸的前夕，韓國大田發生嚴重火災，截至目前已造成10人死亡、4人失蹤、59人受到輕重傷，然而投入的消防警力比光化門演唱會來得少。（圖／IG@bts.bighitofficial）

韓國天團 BTS （防彈少年團）今（20）日在光化門舉行回歸演唱會，預計湧入26萬人次，首爾市政府為此投入100輛消防車和800名消防人員，堪稱是史上最大規模的「國家消防動員令」。不巧的是，韓國大田發生火災意外，截至目前已經造成10人死亡，然而火災投入的消防警力竟然比BTS的回歸活動要少，引發民眾批評聲浪不斷，質疑政府資源調度失衡，根本是本末倒置！BTS結束將近4年空白期的回歸秀，由於活動就辦在首爾市交通樞紐地帶之一光化門，因此動用大規模消防與警力支援，並加強交通管制，像是附近地鐵三站不停靠、封路等等，影響到許多一般民眾的日常，相關單位提前部署約100輛消防車與800名消防人員，甚至一度討論是否再追加支援，以確保活動安全。不過，這樣的規模也讓不少民眾感到疑惑，認為對於一場演唱會而言，動員程度似乎過於龐大。而就在昨日下午1點左右，位於韓國大田的一間汽車零工廠發生重大火災意外，直到今天都還在進行搜救中。截至目前為止，已造成10人死亡、4人失蹤，傷者共59人，其中重傷25人、輕傷34人。但大田火災的搜救規模卻比BTS來得小，僅有70多輛消防車和240名消防人員投入救援，讓外界對於BTS活動的批評聲浪持續擴大。網友認為，政府不應該為了區區一組藝人的表演，就動用國家所有的資源，還要管制到一般民眾的出入自由上，應該把注意力多放在生命安全的受到影響的市民上，直言現在這樣的狀況實在讓人難以理解。但也有人指出，其實大田火災發生後，消防局也有對此發佈國家消防員令，並宣布調動所有可用的人員和設備進行救援，並非忙著BTS回歸就不管不顧火災。BTS 在去年6月結束漫長的軍白期後，昨日第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》一發行就引發全球關注。今日他們將在首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會，為之後的世界巡迴演唱會拉開序幕。