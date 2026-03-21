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中市一名林姓女子因不滿輸掉官司，事後接連傷害恐嚇三名女律師、慘遭起訴，殊不知本月17日開庭時，她竟又於法庭外走廊當眾狠甩台中律師公會理事長吳中和耳光，直到昨（20）日中檢傳喚到案，訊後認定其有反覆實行傷害及恐嚇等犯罪之虞，當庭逮捕並向中院聲請羈押獲准。昨日林女遭聲押後隻身前往法庭未委任律師，原來已無律師願意接受委任，就連值班律師都拒絕，最終中院只好緊急聯絡公設辯護人到場開庭。中律公會更發表聲明，將討論是否與台中地院中止業務合作。林女自2024年起至今有多起恐嚇、動手傷害律師的行為，甚至當庭恐嚇要殺掉律師，之前被依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴。17日時開庭時，林女竟情緒激動上前挑釁吳中和，甚至用力打了吳中和一巴掌，震驚全場。隔日晚間，林女又在立委翁曉玲臉書發文下方留言，大嗆「吳等人（稱某3名律師）洩漏偵查不公開內容給媒體施壓司法機關，你不是應該去殺他們三個嗎？」昨（20）日檢方傳喚林女到案說明，經訊問後認為林女有反覆實行傷害、恐嚇等犯罪之虞，將她當庭逮捕並聲請羈押。據《刑事訴訟法》第31-1條規定，羈押審查程序未經選任辯護人者，審判長應指定公設辯護人或律師為被告辯護。不過昨日林女遭檢方聲押後，隻身前往羈押庭未委任律師，原來因林女多次恐嚇、攻擊數名律師，17日又公然重搧中律公會理事長吳中和巴掌，成為律師公敵，就連當日中律公會的值班律師都拒受委任，經中院緊急聯絡公設辯護人到場，才得以開羈押庭，最終法官裁准。台中律師公會昨晚發表聲明指出，林女失序行為發生在法院走廊或法庭內，台中地院應斷然捍衛司法威信，嚇阻林女，而非繼續放任其失序行為，依刑事訴訟法第88條規定，現行犯不問何人得逕行逮捕之，法警身為司法警察，親見施暴行為，本應立即依法逮捕。台中地院聲明竟以「傷害罪屬告訴乃論」及「尊重機關職權」為由，合理化法警未逮捕現行犯之消極作為，於法有違，且現場有多人均高呼現行犯，沒有「不知犯罪」這種抗辯餘地。中律公會也說，要求院方通盤檢討現行制度，維護律師執業安全，如高風險或矚目案件，應主動評估維安等級，非仰賴律師或民眾請求。應規劃律師專屬進出動線，避免律師與高風險當事人近距離接觸。也須強化法警執法觀念，明定現行犯處置義務，並與第一警分局釐清權責。中律公會強調，法院是人民尋求公平正義之場域，律師受當事人委任執行職務，而民眾亦須遵循法院通知到場主張權利，乃實現司法正義不可或缺之一環。法院應避免院區淪為私刑暴力之拳擊角鬥場，如院方未能提出具體有效之措施，為維護本會會員之轨業安全，將研擬討論是否中止與院方之業務合作，如義務辯護律師之指派等。