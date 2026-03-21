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桃園市一名40歲賴姓男子騎機車未依規定使用方向燈，警方上前進行攔查勸導，但賴男不但未停反而加速逃逸，員警立即尾隨並通報攔截圍捕，期間以高速逆向、蛇行、闖紅燈等違規逃竄約14公里，最終在警方「口袋戰術」下被逮，經查賴男不但酒後騎車還吸食毒品，依法移請偵辦。警方表示，20日20時45分許，桃園警察分局武陵派出所員警巡邏時，在民生路發現一名機車騎士未依規定使用方向燈，上前進行攔查勸導，賴姓騎士不但未停反而加速逃逸，員警立即尾隨並通報攔截圍捕。賴男為躲避員警攔查，以極快速度繞行桃園區中正路、三民路、永安路及老城區的巷道，期間逆向、蛇行、闖紅燈等違規，嚴重影響周邊民眾安全，為避免發生危害，員警始終保持安全距離，不斷通報行經路口及方向，勤務指揮中心指揮警網趕往周邊路口進行包圍攔查。最後賴男沿和平路逆向往中正路逃逸，撞入警網布置的「口袋」中，他見到前方封鎖路口的員警，擦撞警用機車後跌倒在地被員警壓制逮捕，當場起獲毒品依托咪酯、安非他命等違禁品，經實施檢測，賴男酒測值0.23MG/L、毒品唾液快篩為陽性反應，全案依毒品危害防制條例及公共危險移請偵辦。此外，賴男在逃逸過程中的多項交通違規，累計罰鍰高達新台幣19萬元以上，警方強調，酒駕與毒駕行為對社會安全危害極大，將持續強化執法，絕不寬貸，並呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法害己害人。