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嘉義縣布袋鎮深夜傳出砍頭命案！一名正在服義務役的20歲顏姓男子，原定今年5月退伍，怎料20日晚間陪同蔡姓友人前往新塭運動公園追討40萬賭債時，竟遭債務人黃姓男子持折疊刀反擊，造成顏男頭部重創血流如注，送醫後宣告不治，警方獲報隨即專案小組追兇，所幸在3小時內在台南逮捕20歲黃姓男子，嘉義地檢署以殺人罪嫌聲請羈押獲准。警方調查，死者為20歲顏姓軍人，他與一起服役的陳男，蔡姓男友人、吳姓女友人在公園與黃姓男子商談線上博奕衍生的債務問題，不料協調過程破裂爆發肢體衝突，黃男見對方人多勢眾，黃嫌在混亂中不甘示弱，隨手掏出預藏的折疊刀瘋狂揮舞，混戰中，顏姓役男閃避不及，頭部遭利刃狠狠刺入，當場癱軟在地，黃嫌驚覺鬧出人命，嚇得立刻跳上車一路往南狂飆到台南躲藏。嘉義縣消防局於20日凌晨1時12分接獲報案後，立即派遣救護車趕往現場。救護人員抵達時發現顏男倒臥血泊中，頭部明顯出血且有傷口，當時尚有意識。救護車於1時55分許抵達醫院前，顏男已出現無心跳呼吸、瞳孔放大等危急狀況，緊急送往衛福部朴子醫院搶救。而，布袋分局在接獲報案後立即組成專案小組，調閱上百支監視器「以車追人」後，精準鎖定黃嫌行蹤，在案發3小時內將他逮補，全案移送嘉義地檢署偵辦。檢警以殺人罪嫌聲押黃男獲准。年僅20多歲的死者顏姓男子目前在大林營區服役，軍旅生涯已進入倒數階段，家屬接到噩耗時泣不成聲，無法接受兒子竟在退伍前夕斷魂，檢警會同法醫相驗，初步發現死者左側頭皮有4公分、6公分及4公分的多處裂傷，，不排除是失血過多導致死亡，預計25日進行解剖釐清死因。