我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市太平區大興二十二街昨（20）日晚間8時許驚傳持刀傷人事件！54歲賴姓男子疑似酒後闖入廟會「頭牙」宴席挑釁，因不滿遭民眾制止，竟掏出蝴蝶刀瘋狂揮舞，導致3名男子受傷。賴男隨後在現場群眾持木棍喝斥下棄車逃往山區，太平分局目前已掌握身分，展開搜捕行動。台中市警局太平分局昨日晚間8點20分接獲通報，指稱在太平大興二十二街發生持刀傷人案件，警方立即啟動快打警力趕赴現場處置，警方抵達時，涉嫌男子已逃往山區。據指出，現場是福德祠土地公頭牙活動，一名賴姓男子酒後滋事，與現場民眾發生爭執，導致3名男性民眾受傷，其中2人傷勢較重緊急送醫，另1人未送醫，所幸目前均無生命危險，警方已掌握涉案人身分，並前往山區搜查。賴男行凶後將機車遺留現場，徒步往坪林山區逃逸，警方已派員埋伏及查緝中，全案將依法嚴辦。太平分局表示，對於此類暴力滋事行為，必定嚴正執法迅速處置，以維護社會秩序及市民安全。太平分局強調，對於任何挑戰法律底線、破壞社會秩序的行為，警方絕對採取高強度執法從嚴究辦。後續將深入調查賴嫌涉案事證，以確保地方安寧與民眾安全。