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泰國南部再傳震撼槍擊案。陶公府第五選區、泰國公民力量濃厚的南部穆斯林政黨民族黨（Prachachat Party）議員卡莫薩克．李瓦莫（Kamonsak Leewamoh），20日凌晨返家途中在住家前遭槍手伏擊，對方疑似駕駛白色四門皮卡尾隨後近距離掃射，現場留下27枚M16步槍彈殼。卡莫薩克本人趴低躲過死劫，但司機與隨行警員雙雙中彈重傷，案件震動泰國政壇，也讓泰南原本緊繃的治安情勢再度受到關注。這起攻擊發生在20日凌晨1時09分，地點位於陶公府巴佐縣（Bacho）卡莫薩克住家外。當時他剛結束曼谷國會行程，搭機返抵合艾後，由司機開車載返家中；車輛準備駛入住處時，後方一輛白色皮卡突然超車逼近，車內槍手隨即朝休旅車猛烈開火。警方初步研判，槍手是從車內直接射擊。卡莫薩克事後受訪表示，自己在聽見第一聲槍響後立刻伏倒在後座，因此驚險保住一命；隨後前方又傳來密集槍聲，同行的55歲司機烏查魯姆與43歲高級警長哈里拉克當場中彈昏迷。附近居民其後協助將兩名傷者送醫，其中哈里拉克傷勢尤其嚴重，司機則肩部中彈。卡莫薩克則在混亂中致電家人，要求確認安全後再打開車門。警方在距離現場約300公尺處尋獲27枚M16步槍彈殼，已送交法醫鑑識單位比對，釐清是否與其他案件使用同一把武器。根據車體受損情況，辦案人員相信攻擊者行動明確、火力強大，且犯案後迅速撤離，顯示事前可能經過踩點與部署。不過截至目前，犯案動機仍未定案，警方尚未排除政治、個人恩怨或南部治安勢力介入等各種可能。卡莫薩克則稱，自己平日生活簡單，沒有樹敵，也未曾想過會有人要對他下手，因此無法判斷槍手真正目的。這番說法與官方目前仍在調查的立場一致。泰國總理阿努廷在受訪時把此案形容為針對國會議員的囂張暴力行動，並要求警方儘速追查槍手與幕後主使；但從現階段公開資訊來看，「政治暗殺」仍屬高層的初步判斷，尚未有警方正式定調。這起事件之所以格外敏感，也和時間點脫不了關係。卡莫薩克遭襲前一天才剛在曼谷出席國會會議，參與總理選舉；阿努廷在3月19日國會表決中獲293票支持，順利連任，成為泰國近20年來少見成功爭取連任授權的總理。卡莫薩克在重大表決後返鄉，數小時內即遭伏擊，讓外界自然聯想到政治訊號與報復可能，只是目前仍缺乏直接證據。包括陶公、北大年與也拉在內的南部邊境地區，2026年初以來陸續傳出爆炸、縱火與武裝襲擊事件。陶公府此前才發生加油站爆炸與縱火案；北大年便利商店近日也遭炸毀，顯示深南部安全威脅並未遠離。雖然目前沒有證據證明此次伏擊與分離主義武裝直接相關，但在這樣的高風險環境下，國會議員成為槍手目標，勢必進一步加深外界對當地治安與政治安全的疑慮。從槍手使用軍規火力、選在議員返家最後一段路下手，到案發後迅速撤離，整起行動都帶有濃厚的示威意味。接下來，警方能否查清槍枝來源、犯案網絡與真正動機，將決定此案究竟是單一伏擊，還是泰南政治暴力升溫的前兆。