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泰國曼谷精華地帶的沙吞區，近期爆發一起震驚社會的佛門醜聞，一間香火鼎盛的知名寺廟竟成為侵犯未成年者的隱祕角落。根據泰國警方反人口販運部門的調查，這起案件的核心人物是兩名年僅24歲、法號分別為Phra Toon與Phra Ta的僧侶。這兩名嫌犯原本在寺院中擔任管理職務，負責監督沙彌的日常生活與教育，卻疑似利用職務帶來的權威與信任，長期對年幼的沙彌伸出魔爪。案件之所以浮出水面，全因帕薇娜兒童與婦女基金會接獲舉報，指稱該寺院內部存在嚴重的不當對待。警方獲報後迅速展開偵查，並於週四持法院簽發的逮捕令進入寺廟執法。調查揭露了嫌犯極其惡劣的作案手法，他們往往以提供智慧型手機玩遊戲，或是給予500泰銖（約新台幣440元）現金作為微薄的誘因，藉此降低沙彌的戒心並將其帶往住處。據警方初步統計，相關的性侵犯行至少發生了30次，受害者在毫無防備的情況下，甚至遭到嫌犯暗中錄影與偷拍。執法人員在搜索兩名僧侶的住處時，查扣了三支手機及多項電子儲存設備，內容包含超過100段涉及沙彌的不雅影像與照片，鐵證如山。更令人憤慨的是，警方在理應清修的僧房內，竟然搜出了酒精飲料、保險套、潤滑液以及賭博器具，顯示這兩名嫌犯在寺院內的生活早已徹底背離佛教戒律。隨著警方介入調查，受害人數從最初的個位數持續攀升，調查期間又有4名沙彌鼓起勇氣現身控訴，使受害總人數增加至7人，且年齡均屬未成年。兩名嫌犯在面對確鑿的數位證據與多名受害者的指證下，已於訊問中坦承所有犯行。為了接受法律裁決，兩人已在警方監督下完成還俗儀式，脫下僧袍回歸世俗身份，隨後立即被依強姦、猥褻未成年人及對受其照顧者進行性侵害等多項重罪移送法辦。目前警方已對所有受害沙彌啟動保護機制與心理輔導，並持續擴大追查是否還有其他受害者或共犯藏匿於佛門之中。