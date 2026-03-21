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中東戰火掀起的能源震盪，已把東南亞各國推向一場與時間賽跑的應變戰。印尼選擇從節能與財政緩衝下手，準備推動每週一天居家辦公，試圖壓低通勤帶來的油耗；越南則直接調高燃油售價，並提前導入E10汽油，希望在供應吃緊與成本飆升之間，替市場爭取喘息空間。從緬甸的燃油配給，到泰國逐步調升柴油價格，這波能源壓力已不只是油價問題，更正牽動民生成本、政府補貼負擔與區域經濟穩定。印尼方面，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）19日聽取內閣關於能源供應穩定措施的簡報後，政府很快拍板節能方案。根據印尼官員說法，正在敲定彈性上班制度，規劃讓公務員每週一天在家辦公，藉此減少通勤用油；經濟事務統籌部長艾爾朗加(Airlangga Hartarto)更表示，若措施落地，通勤所需汽油消耗可望明顯下降。這項安排目前先鎖定公部門，但中央也鼓勵民間企業與地方政府跟進，顯示印尼已把「需求管理」列為短期抗震主軸。印尼財政部16日已表明，若國際油價持續高檔，政府會優先調整部分支出項目，而不是立刻放寬財政赤字上限；財長也對外釋出訊號，強調目前仍有空間因應油價上行。印尼現階段不願把成本立即轉嫁給消費端，主要是擔心在能源焦慮擴大的時刻，引發更大範圍的通膨與民間恐慌。越南方面，政府19日午夜前宣布調漲燃油價格，其中RON95每公升升至3萬0690越南盾（約合新台幣36.8元）；柴油每公升3萬3420越南盾（約合新台幣40.1元）。越南媒體指出，這波調價後，汽油已寫下自2022年7月以來高點；若從二月底衝突爆發後累計，RON95與柴油漲幅更分別超過五成與七成，對運輸、物流與民生物價形成明顯壓力。越南沒有只靠漲價止血，還同步把能源轉型往前推。總理范明正（Phạm Minh Chính）已簽署政府指令，將原定6月1日上路的E10汽油提前到下個月實施；這種燃料含有一成生質乙醇，目的在於降低對傳統化石燃料的依賴。官方也要求相關部門提出誘因，擴大電動車使用，並加快再生能源開發。越南同時向卡達、科威特、阿爾及利亞與日本等國尋求燃油支援。這波壓力並不只落在印尼與越南。緬甸軍政府本月初已宣布，因中東衝突擾亂供應鏈與航運，私人車輛實施燃油配給，並採單雙號制度限制加油；泰國則從3月18日起，逐步把原本每公升30泰銖（約新台幣26.4元）的柴油價格上限往33泰銖（約新台幣29元）調整，以減輕燃油基金壓力。當國際油氣供應一受擾動，東南亞國家不是轉向行政管制，就是被迫增加補貼與價格干預，幾乎沒有真正輕鬆的選項。國際能源總署近日罕見呼籲各國採取需求面措施，包括居家辦公、減少飛行與節制交通燃料使用；全球多國政府正同步出手，以補貼、稅負調整、增加進口與擴大替代能源等方式穩住內需市場。對東南亞而言，這代表未來幾週真正的考驗，除了能否找到更多燃料，還包括各國財政能撐多久、民間是否能承受持續上升的運輸與生活成本。能源危機已經從供應鏈問題，快速變成一場治理能力與政策韌性的壓力測試。