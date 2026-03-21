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曾碎成超過1萬塊、沉寂數百年的柬埔寨千年溼婆神巨像，如今終於重新挺立。這尊高約5公尺、重約7噸的砂岩雕像，在柬埔寨與法國團隊歷經逾5年修復後，於暹粒正式對外揭露，不只象徵高棉文明修復工程的重要里程碑，也再次喚起外界對柬埔寨戰亂流失文物與文化資產返還議題的關注。柬埔寨文化藝術部3月18日在暹粒吳哥保護區舉行揭幕儀式，宣布這尊「重獲新生」的溼婆舞像完成全面修復。官方指出，工程自2020展開，由柬埔寨修復人員與法國遠東學院合作推進，並獲國際文化遺產保護聯盟支持，整體作業涵蓋碎片辨識、比對、結構重建與表面修護，是近年最複雜的高棉石雕修復案之一。這尊雕像出土地為國戈寺遺址群，造型為五面十臂的溼婆舞像，被視為東南亞規模最大的同類作品之一。其年代可追溯至10世紀，所屬的國戈遺址在高棉帝國時期曾是重要都城之一，約在西元928年至944年間為帝國唯一首都，宗教與政治意義都十分突出。官方資料顯示，雕像約於14世紀倒塌，之後長期處於嚴重破碎狀態。修復團隊在多年整理中，共記錄2750塊帶有雕刻紋飾的碎片，並確認超過700處可相互銜接的位置，才逐步拼回完整輪廓。這種近似考古拼圖的修復方式，也讓外界看見古蹟修護不只是技術工程，更是對歷史脈絡的重新理解。從1960年代中期到1990年代，柬埔寨歷經內戰、紅色高棉統治與長期動盪，大量古蹟失管，許多石雕與宗教文物遭盜挖、肢解並走私出境。文化部此次也強調，巨像成功修復，正說明文保工作者多年來持續阻止掠奪者得利的努力沒有白費。修復完成後，這尊巨像目前暫置於暹粒吳哥保護區展示。柬埔寨政府表示，未來希望能把它遷回原址國戈寺，讓這件象徵傳統信仰與高棉藝術成就的文物回到歷史場域，也盼進一步帶動當地文化觀光。國戈位於暹粒東北方約100公里，遺址群擁有超過30座寺廟，並已於2023年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，國際能見度持續提升。柬埔寨近年不只投入修復，也同步加快追討流失海外文物。今年2月，柬埔寨才剛迎回74件自英國返還的古文物，官方指出其中不少與已故英國古董商拉奇福德（Douglas Latchford）有關。拉奇福德長年被指涉及高棉文物非法交易，他經手的多批柬埔寨文物近年陸續返國，讓文化資產追索成為柬埔寨國際文保工作的另一條主軸。從一地碎石到重新成形，這尊溼婆舞像的重生，不只是單一文物修復成功，更像是柬埔寨替自身歷史補回被戰火與掠奪撕裂的一頁。對今日的柬埔寨而言，守住遺產、追回文物、讓古蹟回到原來的土地，也是在把失落多年的文化記憶，慢慢一塊塊拼回來。