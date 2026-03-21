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越南金市近日再現瘋狂排隊景象。隨著金價明顯回落，河內知名「黃金街」陳仁宗街多家銀樓20日一早就被擠爆，不少民眾天還沒亮就到場卡位，只想趁這波修正進場買金。有的店家開門後不久就暫停接待新客，現場人龍一路延伸，也讓「逢低買入」成為當天市場最熱關鍵字。根據越媒《Viet Bao》報導，陳仁宗街多家金店從清晨開始就湧入大批消費者，部分店家在短時間內便出現候位爆滿、暫停收客的情況。當地受訪民眾普遍認為，這波價格回跌提供了重新布局的機會，因此即使需要長時間排隊，仍願意到場等候。類似景象本月稍早也曾出現，顯示越南民間買金熱度並未退燒。不少買家強調，自己不是想短線炒作，而是把黃金視為一種較穩定的長期儲蓄工具，因此會趁價格拉回時分批小額買進。一名受訪婦女就表示，她平時持續關注金價波動，這次看到價格大跌後便立刻到店購買，每次不會買太多，目的就是慢慢累積資產，以備未來不時之需。這種「小量分批、長線持有」的心態，也反映越南家庭對黃金保值功能的高度依賴。部分金店先前對黃金銷售設有限額，例如每名顧客一次只能買1兩黃金，也就是約37.5公克，或必須間隔數日才能再次交易；如今在價格下跌後，部分業者已放寬購買限制。不過，即便可買數量增加，許多店家仍無法現貨即時交付，消費者多半得先下單、再依約定時間提貨，顯示需求依舊遠高於現場供貨節奏。這波越南搶金潮背後，也與國際金價同步回落有關。國際金價當天走跌，主因包括美元轉強、美債殖利率上揚，以及市場對高利率環境延續的預期升溫，削弱了黃金這類不孳息資產的吸引力。亞洲盤中現貨金價20日較前一日同時段明顯下滑，進一步帶動越南國內價格跟跌，吸引大量散戶進場撿便宜。其實，越南今年以來已多次出現金價劇烈震盪後的排隊買金潮。河內與胡志明市不少金店在1月底、3月初都曾因買氣爆增而大排長龍，甚至有商品缺貨、需延後交貨的情況。這代表當地民眾對黃金的投資與保值偏好仍相當強烈，只要價格出現較大幅度修正，就很容易再度引爆搶購。河內這波排隊買金潮不只是短線價格波動引發的消費現象，更凸顯黃金在越南家庭資產配置中的特殊地位。當國際市場轉向、價格自高點回落，許多民眾第一時間想到的，不是觀望離場，而是提早排隊進場「撿便宜」，也讓黃金街再度上演熟悉又火熱的搶金場面。