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前總統蔡英文掀起與綠營政治人物爬山潮，媒體人李正皓昨更舉辦「今日誰最喘登高比賽」，邀請基隆市議長童子瑋、不分區綠委王義川、嘉義縣長參選人蔡易餘參加，最終王義川獲「最喘王」的稱號，而王義川也點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人參戰。對此，蘇巧慧今（21）日上午受訪笑稱，她的體力應該不會輸給任何男生委員。蘇巧慧上午出席中和鎮福宮「樂在捐血 熱血貢獻」活動，針對被王義川點名參加下一場「今日誰最喘登高大賽」，是否會安排爬山？會找前總統蔡英文一起嗎？蘇巧慧回應，現在是在新北市29區走透透，例如昨天土地公生誕，整天光是在中和、蘆洲、板橋、五股，晚上還到汐止、瑞芳，真是馬不停蹄，「我想在這樣的鍛煉之下，我的體力應該不會輸給任何男生委員」。蘇巧慧提到，相信新北市有這麼多的好山好水，非常歡迎大家來新北一起爬山，｢不只歡迎，我還可以親自帶路，帶領大家認識新北的美｣。至於國民黨對手李四川競辦稱｢才剛選立委就想當市長」，蘇巧慧說，她立志參選新北市長，就是努力地把過去的成績，並用誠懇的態度，展現在大家的面前，最重要的是，在這段時間裡，她是最早做好準備，也是最早提出政策的人。蘇巧慧提到，期待這次的選戰當中，就是用政見、願景說服選民，她是一個值得相信的候選人，也希望用這樣的方式，贏得大家的認同，「少一點口水，多一點政見的分享，我想這也是新北市民所樂見的」。