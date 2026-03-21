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衛福部長石崇良日前證實，原定4月上路的「健康幣」，因將和文化幣、運動幣等其他政府推動的幣制整合，須跨部會協調因此延後。對此，立院衛環委員會藍委陳菁徽表達肯定，認為可以大幅降低行政成本，減少民眾切換困擾。藍委陳菁徽在臉書表示，非常開心能夠從衛福部長的口中，得知行政院將採納她在總質詢提出的想法，整合文化幣、運動幣以及未來即將推出的健康幣，而這樣的做法，除了貼近使用者習慣，更能夠大幅降低行政成本。陳菁徽說，無論是科技的進步以及社會型態的轉變，我們的生活逐漸習慣了「化繁為簡」。也因此，政策設計更需要貼近使用者習慣，越單純、越直觀，民眾使用的意願與政策的實際成效自然就會越高。陳菁徽說，對於行政院未來整合文化幣、運動幣與健康幣的方向，她希望整合的視野可以再更進一步。未來無論是地方政府推出的各類獎勵型政策，甚至是各種消費券制度，都可以納入同一套平台或機制。這正是在總質詢時提出的「國家生活錢包」概念，透過整合平台，減少民眾在不同政策之間反覆切換的困擾，同時降低行政成本。陳菁徽也提醒衛福部，健康幣的制度設計仍有幾項重要課題需要面對，包括，是否可能加劇健康不平等、點數機制是否真正貼近使用者行為，以及如何弭平數位落差，避免讓不熟悉數位工具的族群被排除在外。這些問題，希望衛福部能夠盡速向社會大眾清楚說明。陳菁徽期待未來在制度規劃上，除了數發部的數位治理經驗外，財政部也能分享支付工具與制度管理上的實務經驗，協助衛福部將制度設計得更加完善。透過獎勵誘因，引導國人培養更健康的生活與飲食習慣，這正是健康幣被創造出來的意義。但更重要的是，制度必須完善、執行方式要清楚，健康幣才能真正發揮預防醫學的價值。