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高雄南橫山區昨（20）日發生一起山難，一對夫妻前往攀登3668公尺的關山，60多歲的丈夫於下山途中，突然身體不適倒地身亡，妻子報案求助，且在3000公尺高山伴屍一夜後，空勤直升機今天清晨7時許尋獲當事人，以吊掛方式救援將遺體運送下山。據了解，這對夫妻有多次登山經驗，前兩天相約前往南橫挑戰，沒想到順利登頂成功後，在返回山下途中，63歲的丈夫疑似疾病突發，當場失去呼吸心跳，由於昨山區天候惡劣，直升機無法挺進救援，同行的妻子被迫在海拔超過3300公尺、氣溫極低的狹窄稜線上，伴著丈夫的遺體度過漫長黑夜。救援人員於昨天下午3時25分接獲報案後，原訂3時50分申請直升機執行吊掛，但無奈南橫山區因雲層過厚、視線不佳，直升機無法安全進入目標區，救援行動被迫暫停。今天清晨山區天氣終於放晴，空勤總隊黑鷹直升機於上午6時50分，7時22分直升機抵達事發地點上方，救援過程中，直升機機組員與特搜人員頂著強風下放鋼纜，僅花費短短3分鐘便完成遺體吊掛與脫離。高雄市消防局指出，由於死者明顯死亡，由空勤直升機吊掛下山後未送醫，後續已交由家屬及警方處理。