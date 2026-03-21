我是廣告 請繼續往下閱讀

2026中國古裝愛情劇《逐玉》開播後引發熱議，近期有網友發現，劇中飾演「金爺」（金元寶）的演員李殿尊，劇中造型竟然撞臉台北市長蔣萬安。蔣萬安今(21)日笑說，「都還沒時間看，我相信我差這個演員差很多啦」。蔣萬安今上午出席青年畢業啟航就業博覽會，被問到有網友認為他撞臉中國古裝愛情劇《逐玉》的角色金爺，他笑說自己回家以後都在照顧二寶、三寶，都還沒時間看，這好像是一齣陸劇，他相信自己差這個演員差很多啦，但無論如何，如果有機會，他會再看一看。另外，蔣萬安下午將與台北市前副市長李四川一同出席活動，這是李四川離開台北市後兩人首度公開合體，媒體詢問是否會幫李四川加油，蔣萬安則說，這還要問嗎？一定會跟川伯一起全力來為市民打拚、為市民爭取最大的福祉。在《逐玉》中，金爺曾是混混，有強占地契等劣跡，但後來受到女主角樊長玉的救贖，加入「西北殺豬小隊」，並隨軍成長為戰功赫赫的將領。