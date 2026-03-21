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▲BTS成員將Jin未參與專輯製作的原因，歸咎於他忙於個人巡演、狀態不好。（圖／YouTube@HYBE LABELS）

韓國天團 BTS （防彈少年團）昨（20）日發行第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》，在全世界掀起話題。這張專輯一共14首歌曲，由BTS成員們共同製作，但先前有粉絲發現，唯獨成員Jin不在製作名單中。在專輯發行後的直播時，成員們提到：「如果巡演能早點結束的話，Jin其實也可以一起參與製作」，但這樣的說法不但讓Jin當場都不知道如何接話，Jin的粉絲聽了也都不是很開心，由於Jin在去年結束巡演後就動身飛往LA，準備投入製作專輯，但到了才得知成員已完成。比其他成員們都早退伍的Jin，在其他人退伍前，獨自展開了SOLO活動和個人的巡迴演唱會。去年10月他結束巡演後，原本希望先回韓國休息，但仍選擇優先飛往LA和正在製作專輯的成員們會合，然而到了才發現「大家都已經做完了」，但他事後仍然在粉絲平台發文，稱讚成員們的成果做得很棒。昨日MV發布後，BTS在YouTube頻道上開啟直播，和粉絲們聊一聊這次的作品。隊長RM表示這張專輯加入了每位成員的色彩，只可惜如果Jin早一點結束巡演就可以一起參與了。另一名成員V（金泰亨）則回憶當時做了一部分，本來還有一點時間的，但Jin的狀態不太好，就沒有加入製作。然而Jin的粉絲看了十分不滿，認為Jin根本是被忽略，明明巡演的時間都是已經定下來的，他也在結束後迅速趕到LA會合，最後不但沒得參與，責任還被扣到自己頭上，Jin平淡的表情也被視為不知如何回應的表現。事實上，這次《ARIRANG》專輯中一共收錄14首歌曲，Jin除了未參與任何詞曲和製作，其他像是歌詞分配、MV鏡頭畫面也都份量偏少，讓喜愛Jin的粉絲對此相當不滿。