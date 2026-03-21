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美國總統川普（Donald Trump）、日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）日前舉行會談，對此，媒體人吳靜怡今（21）日指出，高市早苗訪美最大成果，就是推進自由開放印太，台灣獲得「準同盟」級政治訊號。川普、高市早苗於美東時間19日在美國華府舉行峰會，美方會後發布的事實清單中重申，美日元首致力於維護台海和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素；雙方支持透過對話和平解決兩岸議題，並反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式為之。對此，吳靜怡在臉書發文表示，高市早苗訪美最大成果，就是推進自由開放印太，白宮點名台海、參院把台灣寫入安全網絡，參院的點名效應，台灣獲得「準同盟」級政治訊號。吳靜怡指出，最值得注意的是美國參院的動作，把這場峰會背後的美國政治共識再向前推一步，內容不只歡迎高市早苗訪美，也重申美日同盟；更關鍵的是，決議文本更直接寫到，支持日本擴大與美國其他盟友及夥伴的國安與經濟安全合作，點名的名單包括韓國、澳洲、菲律賓、台灣與印度，這不是正式條約同盟的法律定位，但在政治訊號上，已經是把台灣更清楚地放進美日主導的印太安全合作網絡之中。吳靜怡提到，高市早苗這一趟訪美，將日本推動的「自由開放印太」從外交口號推進成更具體的安全架構，白宮在會後清單中明確寫入，美、日兩國承諾維護「台灣海峽和平穩定」，並把它界定為「區域安全與全球繁榮不可或缺的要素」；同時反對任何片面改變現狀的行為，包括以武力或脅迫改變現狀，換句話說，這讓「台灣有事、日本有事」的戰略邏輯，更清楚地被美方官方安全語言承接。吳靜怡指出，高市早苗此行推進的，不只是軍事合作，而是一整套「安全保障、經濟安全保障、能源安全保障」的印太戰略，對台灣而言，這種架構越完整，台灣在第一島鏈與民主供應鏈中的戰略位置就越穩。吳靜怡提到，台灣在法律上不是美日條約體系中的正式同盟國，但從高市早苗本人會後整理、日本外務省公布的會談紀錄、白宮會後清單，以及美國參院跨黨派決議文本來看，日本講「自由開放印太」、白宮講台海、參院直接點名台灣，三個層次同時釋出的訊號來看，台灣已經被更明確地放進美日主導的印太安全網絡與夥伴架構之中，美日兩大國已把台灣視為印太安全秩序不可切割的一環。