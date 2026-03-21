蘋果平價版iPhone何時才會告別60Hz螢幕？根據外媒引述亞洲供應鏈消息指出，蘋果可能要等到2028年推出的iPhone 19e，才有機會替入門定位的e系列導入120Hz ProMotion螢幕。這也意味著，才剛在2026年3月發表的iPhone 17e，以及預計明年接棒的iPhone 18e，恐怕仍會維持60Hz配置，想等平價iPhone升級高更新率的消費者，還得再等等。
根據MacRumors報導，亞洲最新供應鏈爆料蘋果正在評估讓2028年的iPhone 19e採用LTPO OLED面板。若消息屬實，這將是e系列首度支援ProMotion技術，也代表過去主要保留給較高階機型的120Hz高更新率，未來才有望下放到平價產品線。相關報導也提到，目前e系列仍使用較舊的LTPS顯示技術，因此短時間內不易出現規格大幅躍進。
從蘋果目前已公開的官方資訊來看，iPhone 17e主打A19晶片、4800萬畫素融合相機、256GB起始儲存空間與MagSafe，不過螢幕部分，蘋果僅提到Super Retina XDR顯示器等基礎規格，並未標示ProMotion或120Hz更新率，市場普遍因此解讀，iPhone 17e仍是60Hz螢幕。
高更新率為何遲遲沒下放？
對蘋果而言，螢幕更新率牽涉產品線定位。120Hz ProMotion長年是高階iPhone的重要賣點之一，能讓滑動、動畫與遊戲畫面更流暢，同時搭配LTPO技術降低功耗，甚至支援更低更新率與常時顯示功能。若過早把這項規格下放到平價e系列，勢必會壓縮高階機種的差異化空間，因此蘋果選擇分階段下放，並不讓人意外。
iPhone 17e、18e恐續守60Hz
若依照目前這波供應鏈消息來看，蘋果至少未來兩年仍會把高更新率螢幕留給更高階機型，平價款則以控制成本、守住售價為優先。對重視滑動順暢度、遊戲體驗與操作流暢感的使用者來說，e系列短期內可能仍不是最佳選項；但若只是以日常使用、拍照、續航與價格作為主要考量，iPhone 17e依然會是蘋果入門市場的重要主力。
資料來源：MacRumors
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從蘋果目前已公開的官方資訊來看，iPhone 17e主打A19晶片、4800萬畫素融合相機、256GB起始儲存空間與MagSafe，不過螢幕部分，蘋果僅提到Super Retina XDR顯示器等基礎規格，並未標示ProMotion或120Hz更新率，市場普遍因此解讀，iPhone 17e仍是60Hz螢幕。
高更新率為何遲遲沒下放？
對蘋果而言，螢幕更新率牽涉產品線定位。120Hz ProMotion長年是高階iPhone的重要賣點之一，能讓滑動、動畫與遊戲畫面更流暢，同時搭配LTPO技術降低功耗，甚至支援更低更新率與常時顯示功能。若過早把這項規格下放到平價e系列，勢必會壓縮高階機種的差異化空間，因此蘋果選擇分階段下放，並不讓人意外。
iPhone 17e、18e恐續守60Hz
若依照目前這波供應鏈消息來看，蘋果至少未來兩年仍會把高更新率螢幕留給更高階機型，平價款則以控制成本、守住售價為優先。對重視滑動順暢度、遊戲體驗與操作流暢感的使用者來說，e系列短期內可能仍不是最佳選項；但若只是以日常使用、拍照、續航與價格作為主要考量，iPhone 17e依然會是蘋果入門市場的重要主力。
資料來源：MacRumors