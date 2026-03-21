我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨籍台北市議員洪健益在昨稱讚藍營參選人李四川憨厚、做事情能力不錯，引發外界關注。對此，蘇巧慧今（21）日表示，各方都會有很多的分析跟評論，她們都尊重，但最重要的是，要保持好其節奏。洪健益昨在廣播節目表示，他跟蘇巧慧不熟，「前院長蘇貞昌對我印象也不是很深，我說真的，我跟李四川算是朋友｣，但他支持蘇巧慧，「妳的聲勢越來越高」；洪健益也說，李四川是很憨厚、做事情能力不錯的人，邏輯也很強，可是沒幕僚幫忙，做什麼都會不順，而蘇巧慧還有往上跑的動力跟空間。對此，蘇巧慧受訪時表示，在選戰的過程中，各方都會有很多的分析跟評論，她們都尊重，但最重要的是，要保持好其節奏，「我現在就是跟著我們新北隊一起努力」。蘇巧慧提到，非常感謝她身旁的議員張嘉玲、張維倩、還有議員參選人、張志豪、羅文崇，在雙和地區，每次都是她們一起進行團隊努力、團體作戰。蘇巧慧說，她們不只能反映地方的輿情，且更深入的熟悉、了解每一位民眾的需求，「我想真正新北是一個團隊，我非常感謝我身邊的議員」。