韓國女團 TWICE 在台北大巨蛋連三天舉行演唱會，成員 Mina 因臉戴面紗現身，引發全網瘋搜「mina臉怎麼了」？原來 Mina 前一天剛拔除兩顆水平智齒導致臉部腫脹。這也引發廣大網友好奇：智齒一定要拔嗎？ 對此，牙醫師示警，若智齒長歪卻遲不處理，恐引發4大健康風險，嚴重者甚至會導致隔壁牙齒跟著報銷。
的需要拔智齒嗎？不拔智齒可能引發的4大問題
雖然拔智齒沒有絕對必要性，但博仁綜合醫院牙科部主任盧冠廷醫師先前在衛教中指出，當智齒生長空間不足或形成「阻生齒」時，若不拔除常會引發以下 4 大嚴重後果：
智齒沒拔會怎樣？小心旁邊的牙齒一起受牽連
樂的牙醫全口照護醫師余子豪曾分享真實案例，一名 36 歲上班族因智齒長歪緊貼第二大臼齒，因清潔不易導致嚴重蛀牙。等發現時，不只智齒得拔，連原本健康的第二大臼齒都因蛀蝕過深無法保存，最終只能兩顆一起拔除。醫師提醒，「智齒不拔，有時會讓兩顆牙都受罪」，建議民眾應定期檢查，避免「一顆壞牙賠掉兩顆」。
智齒最晚幾歲？把握 17 至 26 歲黃金癒合期
對於「智齒最晚幾歲拔」的疑問，醫師建議最佳年紀為 17 到 26 歲。此時免疫力佳、傷口癒合快，且智齒根部尚未發育完全，手術難度較低。若因工作需長期旅居國外，如 Mina 般的演藝人員，更建議提前處理，以免在國外突然發炎引發昂貴醫藥費。
智齒一定要上下一起拔嗎？拔智齒常見問題大揭密
針對網友熱議的「智齒一定要上下一起拔嗎？」，醫師解釋，這取決於智齒是否有對咬牙或生長角度。若兩側智齒皆不正，通常建議成對處理，避免單顆留存過度萌發影響咬合。至於拔智齒會痛嗎？ 醫師表示，痛感主要與傷口大小有關，若能透過微創手術或使用自費「膠原蛋白劑」，能有效填補傷口，加速復原並降低疼痛感。
拔智齒消腫與快速復原的方法
像 Mina 術後仍需上台，拔智齒消腫的速度至關重要。醫師建議：
雖然 Mina 為了消腫成為「覆面系歌手」，但其維護口腔健康並堅守舞台的專業態度，在 ONCE 圈中引發「mina臉怎麼了」的高度關注，也意外成為最佳的口腔衛教示範。
💡【健康小叮嚀】
醫療個案僅供參考。醫師提醒，異常出血是身體的警訊，不痛不代表沒事。若有相關症狀，請立即尋求專業醫師診斷，把握黃金治療期。
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雖然拔智齒沒有絕對必要性，但博仁綜合醫院牙科部主任盧冠廷醫師先前在衛教中指出，當智齒生長空間不足或形成「阻生齒」時，若不拔除常會引發以下 4 大嚴重後果：
- 反覆感染疼痛： 智齒生長位置易引發腫痛，甚至造成「牙冠周圍炎」。
- 嚴重牙周病： 食物殘渣卡在智齒與鄰牙縫隙難以清潔，形成牙周死角。
- 牽連鄰牙蛀牙： 智齒擠壓鄰近大臼齒，常導致「一箭雙鵰」兩顆一起蛀。
- 全身性警訊： 嚴重發炎時可能引發發燒，甚至擴散為蜂窩性組織炎。
樂的牙醫全口照護醫師余子豪曾分享真實案例，一名 36 歲上班族因智齒長歪緊貼第二大臼齒，因清潔不易導致嚴重蛀牙。等發現時，不只智齒得拔，連原本健康的第二大臼齒都因蛀蝕過深無法保存，最終只能兩顆一起拔除。醫師提醒，「智齒不拔，有時會讓兩顆牙都受罪」，建議民眾應定期檢查，避免「一顆壞牙賠掉兩顆」。
對於「智齒最晚幾歲拔」的疑問，醫師建議最佳年紀為 17 到 26 歲。此時免疫力佳、傷口癒合快，且智齒根部尚未發育完全，手術難度較低。若因工作需長期旅居國外，如 Mina 般的演藝人員，更建議提前處理，以免在國外突然發炎引發昂貴醫藥費。
智齒一定要上下一起拔嗎？拔智齒常見問題大揭密
針對網友熱議的「智齒一定要上下一起拔嗎？」，醫師解釋，這取決於智齒是否有對咬牙或生長角度。若兩側智齒皆不正，通常建議成對處理，避免單顆留存過度萌發影響咬合。至於拔智齒會痛嗎？ 醫師表示，痛感主要與傷口大小有關，若能透過微創手術或使用自費「膠原蛋白劑」，能有效填補傷口，加速復原並降低疼痛感。
拔智齒消腫與快速復原的方法
像 Mina 術後仍需上台，拔智齒消腫的速度至關重要。醫師建議：
- 術後 48 小時內： 採取「冰敷」以減緩腫脹與出血。
- 術後 48 小時後： 改為「熱敷」促進血液循環，幫助瘀血排出。
- 專業輔助： 使用自費「PRP 血小板分離術」也能利用自體生長因子加速修復。
💡【健康小叮嚀】
醫療個案僅供參考。醫師提醒，異常出血是身體的警訊，不痛不代表沒事。若有相關症狀，請立即尋求專業醫師診斷，把握黃金治療期。