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▲大愛劇《以身相許》巡迴講座，主演之一林雨葶（如圖）出席北醫特映會。（圖／大愛提供）

范逸臣在最新大愛劇《以身相許》飾演一名大體處理員。他表示拍攝時是第一次進大體室，一度怕看到不該看的，後來他帶著敬畏的心，告訴自己是在演戲，一切會沒事，完成拍攝。首次接演如此特殊題材的范逸臣，日前在台北醫學大學座談中鬆口自己對於身後捐贈大體的意願，大約有50%，在活動尾聲也因爲太熱，突如其來地脫下外套、秀出結實二頭肌，惹得現場醫學生瘋狂尖叫，氣氛嗨到最高點。范逸臣提到，在接演《以身相許》這部戲之前，他對大體捐贈這件事完全沒有概念，也從未研究過，是因為參與了這部戲的演出，飾演大體處理技術員，並在劇中經歷了圓滿大體老師心願的過程，才讓他開始思考如果因緣成熟，自己是否願意捐贈。他坦言對於這個問題還沒有心理準備，目前仍處於考慮與掙扎的階段，還沒有最終定論，相較於林雨葶60%的可能性，范逸臣表示自己大約是50%。拍攝《以身相許》是范逸臣人生第一次面對真實的大體保存室，他坦言內心充滿小劇場，當時並不確定是否真的有勇氣面對，心裡會擔心萬一有大體老師沒有蓋好，導致在第一次碰面時就不小心看到不該看的畫面，只能不斷催眠自己「我在拍戲，我在拍戲，不要想太多」，好讓自己能專注於表演並順利完成拍攝任務。范逸臣在劇中飾演大體處理技術員陳鴻彬，原以為全台灣的技術員有50人，沒想到原型人物陳鴻彬技術員在現場公布正解全台只有20人左右。為了詮釋這位個性淳樸、沈穩的職人，范逸臣說身高是不可能再長得一樣高了，但他在說話音調下足苦功刻意模仿，原型人物陳鴻彬補充說是台灣國語腔。語速上也特別放慢，力求一字一句都能展現出原型的神韻，范逸臣說有時候不小心字正腔圓就會歪掉了。原型人物陳鴻彬因工作神聖而特殊，初期選擇瞞著母親，這讓范逸臣極有共鳴，他大方分享自己出道前的辛酸往事，透露剛畢業時在台北酒吧駐唱，月薪僅1萬多元，因收入不穩不敢對父母坦誠。范逸臣回憶當時的情景跟父母托詞：「我就在到處打工，能夠給自己一個緩衝的時間」。直到駐唱數量增加、收入穩定到5萬元後才敢開口。講座接近尾聲時，范逸臣在現場突然脫下外套，現場同學驚聲大叫，他趕緊跟在場的醫學生特別澄清「因為熱啊！」不過也一邊舉起健壯的二頭肌說「絕對不是為了要秀肌肉」。大愛劇《以身相許》將於3月25日晚間8點在大愛電視與大愛劇場YouTube頻道首播。