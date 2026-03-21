台灣螢火蟲季即將進入高峰，台中人氣景點東勢林場搶先暖身，日前宣布今（21）日免費入園，這也是園區自1984年開園以來首度全面免門票開放。消息一出迅速在社群發酵，不少民眾一早就湧入園區。不過人潮遠超預期，園方在臉書上緊急公告「停車已滿」，呼籲尚未出發的遊客改期前往，避免塞在車陣中掃興。
東勢林場指出，本次免費入園時段為上午8點至下午5點，等同成人現省250元、學生省200元，吸引大批民眾搶進。園區佔地約212公頃，長年以森林生態與自然體驗聞名，擁有森林步道、森林浴場等設施，加上四季花卉輪番登場，是中台灣熱門的戶外景點之一，首度祭出全面免票，提早為賞螢旺季暖身。
但門票0元帶來大量人潮、車潮，園方原先就預警可能出現車潮，建議民眾提早出門並配合停車指引，但仍出現爆滿。在東勢林場官方臉書緊急透過網站與公告，目前園區停車已達上限，建議尚未出發的民眾擇日再訪。
搶先卡位賞螢季 4至5月進入最美時刻
隨著春季到來，全台即將迎來螢火蟲觀賞高峰。一般而言，每年4月至5月是螢火蟲大量出現的時期，尤其山區環境條件佳，夜間可見成群發光景象，吸引不少遊客專程朝聖。東勢林場本身就是中部知名賞螢地點之一，園區內擁有豐富生態，包括螢火蟲、獨角仙、鍬形蟲與多種鳥類與蛙類，具備完整的自然觀察條件。
資料來源：東勢林場
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東勢林場指出，本次免費入園時段為上午8點至下午5點，等同成人現省250元、學生省200元，吸引大批民眾搶進。園區佔地約212公頃，長年以森林生態與自然體驗聞名，擁有森林步道、森林浴場等設施，加上四季花卉輪番登場，是中台灣熱門的戶外景點之一，首度祭出全面免票，提早為賞螢旺季暖身。
但門票0元帶來大量人潮、車潮，園方原先就預警可能出現車潮，建議民眾提早出門並配合停車指引，但仍出現爆滿。在東勢林場官方臉書緊急透過網站與公告，目前園區停車已達上限，建議尚未出發的民眾擇日再訪。
搶先卡位賞螢季 4至5月進入最美時刻
隨著春季到來，全台即將迎來螢火蟲觀賞高峰。一般而言，每年4月至5月是螢火蟲大量出現的時期，尤其山區環境條件佳，夜間可見成群發光景象，吸引不少遊客專程朝聖。東勢林場本身就是中部知名賞螢地點之一，園區內擁有豐富生態，包括螢火蟲、獨角仙、鍬形蟲與多種鳥類與蛙類，具備完整的自然觀察條件。
資料來源：東勢林場