新北市美術館今（21）日舉行國際特展《共織宇宙》開幕儀式，新北市副市長朱惕之與國際知名藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）共同揭開這場結合藝術、科學與環境永續的年度盛事，展期自3月21日至9月6日。適逢新北市美術館開館將滿一周年，本次展覽結合永續環境議題與跨域藝術創作，展現城市文化地標與全球對話的能量。
新北市副市長朱惕之表示，氣候變遷是全球共同面對的挑戰，新北市近年積極推動永續發展，以「2050淨零碳排」為目標，致力於環境、社會、治理（ESG）三大面向，從產業到生活全面落實永續理念。《共織宇宙》以藝術形式提出對環境未來的深刻提問，提醒我們人類並非孤立存在，而是與萬物共存於同一張網絡之中。藝術不僅啟發思考，更能引導行動，讓永續成為城市發展的共同語言。
《共織宇宙》為阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）在臺首次大型個展，展覽集結藝術家20多年來橫跨藝術、科學與環境行動的重要創作成果，從蜘蛛網結構研究到大氣層實驗，探討人類與自然之間的關係。藝術家以「蜘蛛」作為創作核心意象，源於蜘蛛網所展現的高度感知與連結能力——在一張網上，任何細微震動都會牽動整體，象徵全球氣候變遷與生態系統彼此交織的現實。透過這樣的隱喻，藝術家引導觀眾跳脫以人類為中心的視角，重新理解萬物共生的世界觀，並提出從「人類世」走向「大氣世（Aerocene）」的想像，思考未來如何與自然合作，而非消耗自然。
展覽中呈現多件代表性創作，包括以回收塑膠袋製成、僅依靠太陽熱能升空的〈太陽能飛行博物館〉，以社群參與和環境意識為核心，透過社區大學在地網絡，串連三鶯土樹地區學校與社區團體，以回收塑膠袋為材料，由眾人共同創作完成，僅憑太陽熱能升空，提出無需化石燃料的飛行想像，既是藝術創作，也是氣候行動與「共用」實踐；以及將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據的裝置作品〈算法‧韻律〉，讓觀眾感受自然界彼此連動的關係。這些作品不僅是藝術創作，更是對能源轉型與生態倫理的實踐與提問，新北市美術館指出，本展覽不僅為臺灣帶來國際重要藝術創作，也象徵新北市在文化發展與永續城市願景上的積極布局。透過藝術與科學的跨域合作，讓市民在觀展過程中思考自身在全球生態網絡中的角色，將永續理念落實於日常生活。
適逢新北市美術館4月25日開館滿一周年，新北市文化局將於4月25日、26日於美術館戶外園區舉辦開館周年活動，邀請市民朋友一同歡慶這座城市藝術地標的重要時刻。活動從白天到夜晚精采不間斷，規劃風格市集，集結在地品牌與文創攤位；傍晚登場的演唱會由多組實力歌手與樂團演出，夜幕低垂時更有煙火結合無人機展演，以科技與藝術交織的方式點亮夜空。文化局誠摯邀請市民攜家帶眷走進新北市美術館，在藝術、市集、音樂交織的節慶氛圍中，共同見證城市文化發展的重要里程碑。
《共織宇宙》特展全票350元，新北市民、學生、65歲以上長輩等可享優待票250元。更多新北市美術館《共織宇宙》推廣活動與報名方式，敬請鎖定新北市美術館官網。
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