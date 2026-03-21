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▲TWICE成員MINA（右下）拔完雙邊智齒，忍痛上台完成演出。（圖／IG@twicetagram）

韓國女團TWICE本週登上台北大巨蛋一連開唱三天，掀起全台熱烈關注。其中成員MINA（名井南）在演出前因為「拔智齒」導致臉腫，只好戴上神秘面紗進行表演，意外成為輿論焦點。但有網友發文質疑她在重要演出前動手術、機場又包緊緊現身，等於是整整三天都不能露臉，認為她這樣很不敬業，相關言論迅速引發討論，粉絲心疼表示，MINA已經為了智齒困擾了大半年都沒時間處理，若不是痛到影響生活，也沒必要在演出前拔牙、還要忍痛上台唱歌。TWICE出道10年才來台開唱，粉絲們能在台灣見到TWICE成員的機會十分珍貴，沒辦法看見偶像最完美的一面難免會感到遺憾，因此有網友發文抱怨，「MINA真的太自我，機場包緊緊，明知道要來台灣演唱會還去拔智齒整整三天不能露臉？真的很不敬業很難過。」認為她明知即將來台開唱，卻仍選擇此時動手術，令人感到很失望。不過，隨即有大批粉絲出面為她澄清，強調MINA已經長期受智齒問題困擾。早在去年8月就被捕捉到在後台拿著冰袋敷臉，11月就醫後也親自向粉絲透露長了4顆阻生智齒。今年1月至3月美國巡演期間，她的臉部更是反覆腫脹，卻仍一場不落完成演出，在密集行程中根本沒有時間處理。粉絲也補充，MINA在本月14日直播中，整整32分鐘裡，有25分鐘的時間都在與粉絲討論是否該拔智齒，當時她就坦言擔心術後腫脹會影響舞台，因此遲遲未動手術，甚至隔天活動時，臉仍明顯腫著出席。她直到回韓國後，才在極短時間內安排拔牙，並且一口氣拔除兩側最嚴重的智齒，只是為了恢復期壓縮到最低。最讓人心疼的是，即使仍處於腫脹與疼痛中，MINA仍忍痛站上舞台，照常完成超過兩小時的高強度演出。粉絲直言，「如果不是痛到影響生活，她也不會選這個時間點處理」。事實上，TWICE的巡演密集程度，總是被形容為「死亡行程」，一年多來傷兵不斷，像是去年彩瑛就因為罹患「血管迷走神經性暈厥」，缺席包括高雄場在內的多場巡演。這次的台北場，換多賢因為「疲勞性骨折」無法一起登上大巨蛋，MINA上個月也由於身體健康因素，公司臨時宣布他無法參加美巡費城場，成員們身體接連出狀況，也讓粉絲們心疼又擔憂。