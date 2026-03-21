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針對核電廠是否重啟，備受社會關注，總統賴清德今（21）日表示，經濟部評估後，認定核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經在準備重啟的程序，「這個月底就會把重啟計劃，送到核安會審議」。賴清德出席磐石會新舊任會長交接典禮時表示，面對當前中東局勢，台灣石油、天然氣法定儲量分別為90天及11天，目前都超過該標準，供應至5月幾乎沒問題，而從美國購買的油氣，6月就會來到台灣，「國安團隊很早就研判戰爭會爆發，所以政府早有因應」。賴清德提到，很多朋友都建議，電力要多元使用，感謝立法院通過《核管法》，政府一定要依法行政，因此台電就行文請示經濟部，核一、核二、核三，哪個廠具備重啟運轉條件，經審慎評估後，核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經在準備重啟的程序，「這個月底就會把重啟計劃，送到核安會審議」。賴清德說，核三廠的合作廠商是西屋公司，台電已跟西屋公司簽約進行自我安全檢查；核二廠則與跟美國奇異公司簽約，同樣會進行檢查。對於核安會審查標準，賴清德說，核電機組已運轉超過40年，若要再延長是否安全？其次，核廢料怎麼處理？最後，政治上如何處理？民意溝通情況？賴清德表示，若沒有用核能，2032年台灣的電力供應，都能穩定供應，備載容量也都穩定，但為什麼要考慮核電重啟？除了依法行政外，台灣經濟發展不錯，且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代，因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。