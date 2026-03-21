我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（如圖）本月抗癌順利出院，以全新節目宣告復出。（圖／記者朱永強攝影）

▲林襄（如圖）關心沈玉琳康復狀況，收到對方「ok」貼圖。（圖／記者邱曾其攝影）

▲林襄（如圖）樂見國人追逐棒球的喜好。（圖／記者邱曾其攝影）

藝人沈玉琳本月抗癌順利出院，以全新節目宣告復出，其《女孩好野》系列主持搭檔、啦啦隊女神林襄今（21）日出席化妝品牌一日店長活動，被問及此事，她感動不已，婉惜當時人正在日本為經典賽（WBC）應援，因此至今仍沒見到沈玉琳，「沒辦法出席他的記者會，只好傳訊息送上祝福，他後來回覆我一個『ok』的貼圖」，喊話期待未來很快有機會見面。林襄今稍早出席品牌活動，擔任一日店長、狀態精緻逼人，使得門市外人潮水洩不通，爾後訪問環節，林襄率先被關心道沈玉琳甫順利出院，自己有無行動表示？她笑說：「有稍微打擾他一下，跟他說不好意思，因為人在日本參加WBC，沒辦法出席他的記者會，也順便送上祝福，他後來回覆我一個『ok』的貼圖。」林襄也表示，很開心看見沈玉琳抗癌成功，過程相當激勵人心，「我也有關心他的身體狀況，因為他剛出院，真的很祝福他，也很期待之後能見面。」至於外界頻頻敲碗《女孩好野》第3季進度？沈玉琳及林襄先前均強調依製作單位安排，東森電視台也多次回應：「有關節目後續安排，仍在規劃討論中，敬請期待。」除了沈玉琳，林襄更分享起經典賽應援心得，尤其自己還登上官方影片中，她坦言受寵若驚，「其實是粉絲先傳給我看的，我真的嚇了一大跳。後來還請對方把連結傳給我，想要自己好好收藏。看到的當下真的非常感動，覺得自己被記錄下來，而且還出現在官方影片中，真的很謝謝大家的厚愛！」語氣愉悅又感激。談到比賽氣氛，林襄表示：「這次的感受其實是開心大於感動落淚，更多的是興奮與喜悅！現場氛圍很特別，雖然是在東京，但四面八方都是台灣人，真的很不一樣，」至於是否在場外遇到球迷，林襄說：「真的很多台灣人飛到日本看經典賽，所以幾乎走到哪裡，整間餐廳都是台灣人。」樂見國人追逐棒球的喜好。