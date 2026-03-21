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▲羅志祥（如圖）請辭《綜藝OK啦》引發譁然。（圖／中天提供）

羅志祥請辭《綜藝OK啦》！林襄未來動向曝光

▲林襄（如圖）現身西門町，吸引眾多粉絲到門市體驗。（圖／記者邱曾其攝影）

藝人羅志祥主持節目《綜藝OK啦》去（2025）年9月開播，搭檔歷經何美、林襄，製造不小話題與收視，本月16日所屬電視台中天電視證實羅志祥請辭，引發譁然。今（21）日林襄出席化妝品品牌一日店長活動，被提問此事不願模糊焦點，僅透露有與羅志祥傳訊息關心、慰問，同時更分享未來工作動向，整體行程馬不停蹄，「加上賽季即將開始，幾乎就是工作、練舞、再工作、再練舞的循環。」相當充實。林襄今稍早出席一日店長活動，以純白系洋裝搭配黑色緞帶領結亮相，整個人容光煥發，臉上妝容精緻甜美，襯以其雪白肌膚，宛如仙女下凡，現場體驗化妝品不手軟，引爆全場歡呼。會後，林襄受訪被問及羅志祥話題，由於甫接手《綜藝OK啦》主持崗位男方就請辭，引發各界好奇，對此林襄沒有多談細節，僅透露有與羅志祥傳訊關心，並笑說會推薦化妝品給他。主持節目動向未卜，未來的工作安排如何？林襄透露，「最近的工作滿多的，像是明天還有一場啦啦隊活動，整體行程可以說是馬不停蹄，再加上賽季即將開始，四月主場場次很多，會積極在球場上和大家見面，幾乎就是工作、練舞、再工作、再練舞循環！」生活狀態忙碌不暇，林襄分享維持好狀態的祕訣，日常化妝時最喜歡多功能防水眼線筆與絲絨水潤霧面唇彩，絲滑度及防水性非常實用，接著，林襄再與幸運粉絲互動交流，並親自簽名與合照，讓現場眾人直呼：「太羨慕了！」足見其人氣與品牌力，相當融洽。