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▲周子瑜在出道MV〈Like OOH-AHH〉中的美貌紅遍大街小巷。（IG@圖／TWICE IG）

▲周子瑜在偶像運動會拉弓箭畫面美到被稱「國民理想型」。（圖／MBC）

台灣女孩子瑜在TWICE出道多年，憑藉高顏值、低調真誠個性擁有超高人氣，身為團內唯一台灣成員的她，不只一路從選秀節目脫穎而出，更留下許多讓粉絲印象深刻的畫面，從出道畫面神顏爆擊、《偶像明星運動會》拉弓封神，再到出道10年回家鄉台灣開唱時生氣喊「音樂關掉」，每一瞬間都是粉絲心中的名場面，直呼「這輩子都不會忘。」TWICE剛出道時，16歲的子瑜就憑藉壓倒性的外貌條件迅速吸引關注，尤其在出道曲〈Like OOH-AHH〉時期，精緻五官與修長身材掀起熱烈討論，讓許多粉絲一眼入坑；再加上出道後不久，因為子瑜在節目中揮舞台灣國旗，引爆了國旗事件，使她遭到對岸網友大方面網暴。不過這也瞬間讓台灣人都認識了這位來自台南的女孩，〈Like OOH-AHH〉瞬間傳唱進大街小巷，子瑜的美貌瞬間被全台灣人給熟知，促使她成為了所有人心中的「國民女孩。」出道隔年，子瑜代表團體參加《偶像明星運動會》的射箭項目，她手拿弓箭、專注地用單眼秒準箭靶，拉弓瞬間直接成為傳奇畫面，當時她披著一頭紫紅色長髮，放箭瞬間秀髮隨風飛起，瞬間成為《偶像明星運動會》名場面。值得一提的是，子瑜的弓箭實力可不只是外表養眼，2019年時她再次參加比賽時，可是連續打中四個紅心，獲得了全場第二名，讓粉絲直呼「以後不當偶像還可以當射箭選手。」因為剛出道的國旗事件，使得子瑜出道10年來都不能帶著團員姐姐們一起回家開演唱會，直自去年才凱旋回台開唱，這對子瑜來說不僅是苦盡甘來的瞬間，對台灣粉絲來說也是多年等待終於夢想實現的時刻，去年底高雄世運演唱會時，她準備了手寫信準備跟粉絲真情告白，沒想到卻被成員開玩笑、播起了催淚音樂，讓子瑜笑到講不下去，氣得說「音樂關掉！」而這句話也瞬間成為網路迷因，掀起網友了模仿熱潮。子瑜從出道初期一亮相就掀起熱議，到「偶運會拉弓」的顏值暴擊，再到高雄開唱一句「音樂關掉」，子瑜的3大名場面不只承包粉絲回憶殺，也證明她是靠實力穩坐TWICE門面代表，無論過了多久，這些經典瞬間都是ONCE心中最難被取代的畫面。