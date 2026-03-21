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去年3月間八點檔女神吳婉君，於臉書上發文揭露遭男友趙駿亞施暴，並已前往警局報案，並申請保護令，同時曬出遭暴力毆打的瘀青照；刑事部分，去年7月間新北地院簡易法庭，認為趙駿亞只因口角爭執，盛怒之下掐頸毆打女方，造成對方多處傷害，審酌其坦承犯行，考量其曾有傷害、妨害公務執行等前科，依法判刑2月。吳婉君又提告民事賠償，主張因受傷釀無法工作造成損失，求償100萬元，法官認定趙駿亞家暴犯行明確，判須賠償51萬750元。全案可上訴。據了解，吳婉君與趙駿亞自2024年7月間交往，隔年3月，就傳出女方遭暴力毆打。吳婉君控訴2人交往8個月期間，遭受男方言語暴力、情緒勒索，甚至被掐頸、抓頭撞硬物等。去年3月間，趙駿亞因不滿吳婉君跟朋友聚會飲酒，2人爆發爭吵，趙駿亞情緒失控，對女方掐脖實施暴力，吳隨即前往警局報案，並提告家暴申請保護令。同年7月，新北地院判決出爐，判處趙駿亞有期徒刑2月，可易科罰金。經法院函詢醫院後，得知吳婉君臉上的瘀青腫脹，一般約需5天消腫改善，而吳婉君也提出對話紀錄、請款發票等證據，證明自己確實因此損失工作收入，另外趙駿亞辯稱吳已更改工作內容，因此沒有受到損失，則沒有提出證據而無法採信，最終判定吳婉君損失收入共33萬750元，另外精神撫慰金以18萬為適當，判趙駿亞共要賠51萬750元。吳婉君近期漸漸恢復正常生活，除了出國旅遊、為棒球加油，也上健身房，分享「喜歡肌肉慢慢變強壯」。先前周刊報導她跟趙駿亞復合，閨密氣到斷交，氣得她發文否認，去年11月則透過社群宣布「結束孽緣」。