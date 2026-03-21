TWICE演唱會今（21）、明（22）日兩天持續在台北大巨蛋接力開唱，要注意演唱會不能攜帶超過37 x 25 x 11.5公分的包包，大巨蛋B1有付費寄物櫃，但如果滿了就必須自行尋找其他地方寄物，建議可以選擇全家便利商店的「寄貨＋」，寄放一件一天只要20元，但小提醒，必須要有FamiPort機台才有提供此服務。
大巨蛋付費寄物櫃
臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊也有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），但寄物櫃數量有限，如額滿請自覓他處寄放，會場無提供寄物服務。
全家「寄貨＋」寄放一天20元
如果已經離開可以寄放行李的區域，但包包又過大，可以找看看有沒有全家便利商店，全家有「寄貨＋」功能，可以提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，全台多數全家都能寄物，寄件、取件須為同一家全家便利商店，有尺寸上限，大約一個後背包。
《NOWNEWS》記者實際去電最近的全家大巨蛋店，但因為店內沒有fami機台因此無法提供「寄貨＋」，建議可以先去電確認後再前去寄物。根據記者之前的操作「寄貨＋」的流程，用戶需要先到機台上自行操作後列印單據，繳費後就能把包包交給店員，可以寄放1~3天，但有大小的限制，太大的行李箱可能無法寄放。
常溫寄放尺寸：長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤。
費用：存放天數1天：20元/(原價30元)、存放天數3天：30元/(原價40元)。
操作方式：到全家便利商店使用「FamiPort機台」→選擇「寄貨＋」→填入基本資料、選擇寄放天數→列印小白單，貼在包包上交給店員即可。
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臺北大巨蛋 B1 層（2～4 號入口附近）、捷運國父紀念館站設有付費置物櫃，周邊也有收多易快存櫃（信義逸仙/松菸），但寄物櫃數量有限，如額滿請自覓他處寄放，會場無提供寄物服務。
全家「寄貨＋」寄放一天20元
如果已經離開可以寄放行李的區域，但包包又過大，可以找看看有沒有全家便利商店，全家有「寄貨＋」功能，可以提供24小時寄物服務，一天只要20元，最多能寄放3天，全台多數全家都能寄物，寄件、取件須為同一家全家便利商店，有尺寸上限，大約一個後背包。
《NOWNEWS》記者實際去電最近的全家大巨蛋店，但因為店內沒有fami機台因此無法提供「寄貨＋」，建議可以先去電確認後再前去寄物。根據記者之前的操作「寄貨＋」的流程，用戶需要先到機台上自行操作後列印單據，繳費後就能把包包交給店員，可以寄放1~3天，但有大小的限制，太大的行李箱可能無法寄放。
常溫寄放尺寸：長+寬+高≦120公分，單邊長度≦40公分，且總重量≦10公斤。
費用：存放天數1天：20元/(原價30元)、存放天數3天：30元/(原價40元)。
操作方式：到全家便利商店使用「FamiPort機台」→選擇「寄貨＋」→填入基本資料、選擇寄放天數→列印小白單，貼在包包上交給店員即可。