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▲Makiyo（右）擔任主播劉盈盈（左）伴娘。（圖／記者林調遜攝影）

▲大S逝世週年儀式上，小S（左起）與阿雅、范曉萱合唱〈姐妹們的聚會〉，場面惹淚。（圖／翻攝自小S IG @elephantdee）

藝人Makiyo上月2日缺席已故好姐妹大S（徐熙媛）紀念雕像揭幕活動，引發外界關心是否跟徐家、小S感情生變？今（21）日上午Makiyo擔任主播劉盈盈伴娘，會後被問及此事，她不以為意回道：「我們的感情，是大家都不曉得的好，大S也很愛我」，表示當天下午癲癇發作，深怕造成眾人困擾才沒現身，「大S姐姐也有保佑我，如果我在現場癲癇有多難看」，不過強調目前身體狀況好轉許多。上月2日，大S過世紀念雕像揭幕活動上，阿雅、范曉萱、范瑋琪、吳佩慈等偕同小S現身悼念，Makiyo獨缺其中，今稍早她被問及此事，語氣堅定回答：「我們的感情，是大家都不曉得的好，大S也很愛我」，表示當天下午自己癲癇發作，不便出門，否則會造成大家困擾。Makiyo認為，自己與大、小S姐妹倆的情誼不需外人定義或評斷，「大S姐姐也有保佑我，如果我在現場癲癇有多難看」，至於為何癲癇以及病灶細節，不願多做回應，可是仍強調目前身體狀況好轉許多，Makiyo下秒也將話鋒轉移至劉盈盈身上，不希望搶走對方丰采。不僅如此，由具俊曄設計、大S部分骨灰製成的紀念項鍊，Makiyo也沒收到，先前她也表示，這段時間因理解小S與家人還沉浸在悲傷中，所以未主動聯絡打擾，但關係並沒有不好，自己之後會再找時間去親自探望大S。而當日活動上，出席的藝人除了七仙女外，還包含蔡康永、賈永婕、羅志祥、楊丞琳、許茹芸、邱瓈寬、言承旭、周渝民、王柏傑與謝欣穎等人，就連具俊曄酷龍的隊友姜元來也坐著輪椅現身，現場瀰漫濃濃悲傷氛圍。