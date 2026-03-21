擁有一筆鉅額退休金本應是安穩老後的保障，但如果「有錢卻沒體力花」，那將是人生最大的遺憾。日本一名 72 歲的企業前高管，年輕時為躲避「老後貧困」的恐懼，沒日沒夜工作、從沒特休，最終存下高達 8800 萬日圓（約新台幣 1766 萬）的雄厚資產。原以為退休後能盡情享受，怎料身體早已不堪負荷。他近日痛心告白：「真希望當初沒工作過」，這段慘痛經歷引發網友對「養老與享樂平衡」的熱烈討論。
理財建議大轉向：1766 萬存款背後的「過勞代價」
根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年 72 歲的佐藤健一（化名）曾是企業高層。為了躲避「老後貧困」的恐懼，他一生全力衝刺，甚至創下從沒特休的紀錄。他在 70 歲才正式引退，這比日本多數企業 60 至 65 歲的退休年齡更晚。
然而，這份看似完美的退休規劃卻隱藏著巨大代價。佐藤回憶，50 歲時妻子曾多次提議出國旅遊，他總以「等退休再說」為由婉拒，認為享受人生應留在不再工作之後。這項當時自認正確的理財建議，如今卻成了他這輩子最揪心的決策錯誤。
錢存夠了體力卻沒了！15 天歐洲夢碎、再多錢也只是數字
2025 年，資產雄厚的佐藤夫婦打算兌現當年的承諾，規劃一趟為期 15 天的歐洲豪華之旅，沒想到現實卻潑了一盆冷水。長年超時工作與不規律生活，導致佐藤的腰椎無法承受長途飛行；妻子也因膝蓋問題，被醫師警告嚴禁在歐洲常見的石板路上行走。最終，這趟醞釀了 20 年的旅行被迫作罷。
「現在再多錢也只是數字！」佐藤感嘆，雖然現在有錢能給孫子買禮物，卻已無力在公園陪孫子奔跑。其妻也無奈表示，龐大的年金收入目前大多花在醫療支出，能真正享受生活的空間極其有限。
致富關鍵在於「使用」！專家籲養老應同步考量健康平衡
這類案例在老齡化社會日益普遍，理財專家指出，「資產如何使用」的重要性不亞於「資產如何累積」。許多人落入「延後享受」的陷阱，卻忽視了健康狀態與年齡的不可逆性。理想的養老規劃不應只是存摺上的數字堆疊，而是在身心狀態尚佳時，進行有質量的消費與體驗。
佐藤的慘痛告白也引發網友共鳴，不少人留言感嘆：「別讓你的遺產變成病床上的遺憾」。這則新聞也給正在職場拼命的上班族一個重要警示：最好的退休金，其實是能與資產同步運用的「健康體魄」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年 72 歲的佐藤健一（化名）曾是企業高層。為了躲避「老後貧困」的恐懼，他一生全力衝刺，甚至創下從沒特休的紀錄。他在 70 歲才正式引退，這比日本多數企業 60 至 65 歲的退休年齡更晚。
背景補充： 事實上，日本政府近年積極鼓勵國民延後退休至 70 歲；而對照台灣現況，法定退休年齡則為 65 歲。這意味著無論台日，高齡勞動已成定局。佐藤在引退時握有 8800 萬日圓資產，加上夫妻每月約 6 萬台幣的年金，資產實力遠超同齡人。然而，這份看似完美的退休規劃卻隱藏著巨大的代價
然而，這份看似完美的退休規劃卻隱藏著巨大代價。佐藤回憶，50 歲時妻子曾多次提議出國旅遊，他總以「等退休再說」為由婉拒，認為享受人生應留在不再工作之後。這項當時自認正確的理財建議，如今卻成了他這輩子最揪心的決策錯誤。
2025 年，資產雄厚的佐藤夫婦打算兌現當年的承諾，規劃一趟為期 15 天的歐洲豪華之旅，沒想到現實卻潑了一盆冷水。長年超時工作與不規律生活，導致佐藤的腰椎無法承受長途飛行；妻子也因膝蓋問題，被醫師警告嚴禁在歐洲常見的石板路上行走。最終，這趟醞釀了 20 年的旅行被迫作罷。
「現在再多錢也只是數字！」佐藤感嘆，雖然現在有錢能給孫子買禮物，卻已無力在公園陪孫子奔跑。其妻也無奈表示，龐大的年金收入目前大多花在醫療支出，能真正享受生活的空間極其有限。
這類案例在老齡化社會日益普遍，理財專家指出，「資產如何使用」的重要性不亞於「資產如何累積」。許多人落入「延後享受」的陷阱，卻忽視了健康狀態與年齡的不可逆性。理想的養老規劃不應只是存摺上的數字堆疊，而是在身心狀態尚佳時，進行有質量的消費與體驗。
佐藤的慘痛告白也引發網友共鳴，不少人留言感嘆：「別讓你的遺產變成病床上的遺憾」。這則新聞也給正在職場拼命的上班族一個重要警示：最好的退休金，其實是能與資產同步運用的「健康體魄」。
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